Objavljeno je kako se zove kći Aleksandre Prijović

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (29) rodila je svoje drugo dijete, piše srpski Hello. Na svijet je stigla djevojčica, prva kći u obitelji Živojinović nakon dugog niza godina, pa je samim time bila posebno iščekivana.

Nakon poroda Prijović je premještena u apartman, a malenu Ariju uskoro će upoznati i ponosni otac Filip Živojinović, posinak Lepe Brene. Najviše se, kako prenose mediji, rođenju vesele upravo stariji brat Aleksandar (6) i cijela obitelj.

Iako se nagađalo da će djevojčica dobiti ime Aleksandra, roditelji su se odlučili za originalno ime – Aria.

Podsjetimo, Aleksandra Prijović u prosincu 2023. rasprodala je pet uzastopnih koncerata u Areni Zagreb, čime je potvrdila status jedne od najpopularnijih pjevačica u regiji.