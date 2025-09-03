Close Menu

Objavljeno je kako se zove kći Aleksandre Prijović

Roditelji su se odlučili za originalno ime

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (29) rodila je svoje drugo dijete, piše srpski Hello. Na svijet je stigla djevojčica, prva kći u obitelji Živojinović nakon dugog niza godina, pa je samim time bila posebno iščekivana.

Nakon poroda Prijović je premještena u apartman, a malenu Ariju uskoro će upoznati i ponosni otac Filip Živojinović, posinak Lepe Brene. Najviše se, kako prenose mediji, rođenju vesele upravo stariji brat Aleksandar (6) i cijela obitelj.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Iako se nagađalo da će djevojčica dobiti ime Aleksandra, roditelji su se odlučili za originalno ime – Aria.

Podsjetimo, Aleksandra Prijović u prosincu 2023. rasprodala je pet uzastopnih koncerata u Areni Zagreb, čime je potvrdila status jedne od najpopularnijih pjevačica u regiji.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
1
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0