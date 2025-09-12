Objavljeno je ime navodnog ubojice Charlieja Kirka

Američki mediji navode da je za ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka uhićen 21-godišnji Tyler Robinson iz savezne države Utah. NBC News, pozivajući se na pet policijskih dužnosnika upućenih u slučaj, prenosi da je Robinson rođen 2003. godine i da ga se sumnjiči za napad tijekom skupa na Sveučilištu Utah Valley.

Prema policijskim izvorima na koje se poziva Daily Mail, Robinson je zločin priznao vlastitom ocu, bivšem šerifu okruga Washington, koji je odmah alarmirao vlasti i zadržao sina do dolaska policije. Uhićen je u četvrtak oko 23 sata po lokalnom vremenu na jugu Utaha, u obiteljskoj kući procijenjenoj na oko 600 tisuća dolara, udaljenoj oko 420 kilometara od mjesta događaja u Oremu.

Majka osumnjičenog, Amber Robinson, zaposlena je u Intermountain Support Coordination Services, organizaciji koja surađuje s državom Utah u pružanju skrbi osobama s invaliditetom. Istraga i dalje traje, a motiv napada zasad nije poznat, navodi NBC.