OBJAVLJENI DETALJI Policija otkrila kako je žena ubila svog partnera

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva na štetu 52-godišnjaka.

Jučer, 8. studenoga 2025. godine oko 5.40 sati u mjestu Selnica Ščitarjevska u kući, za vrijeme dok je spavao, 40- godišnjakinja je oštrim predmetom usmrtila 52-godišnjeg člana obitelji na način da mu je nanijela ozlijede glave uslijed kojih je preminuo. Dolaskom na mjesto događaja osumnjičena je stavljena pod nadzor policije.

Na mjestu događaja očevid je obavila zamjenica Županijske državne odvjetnice u Velikoj Gorici u prisustvu policijskih službenika Policijske uprave zagrebačke. Nakon obavljenog očevida, tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičena je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke.