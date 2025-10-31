Objavljene kazne za prošlo kolo, Hajduk opet mora platiti najviše

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 11. kolo SuperSport HNL-a, piše HNS. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.
Vukovar 1991 - Dinamo (27. listopada 2025.)
Vukovar 1991
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 900 eura
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 1.800 eura
Gorica - Hajduk (24. listopada 2025.)
Gorica
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 700 eura
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 2.000 eura
Rijeka - Osijek (27. listopada 2025.)
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 700 eura