Objavljena šokantna snimka iz kluba smrti na skijalištu: Ljudi očajnički traže pomoć, a vlasnica bježi s novcem?

Jessica Moretti, suvlasnica bara u švicarskom skijalištu Le Constellation, u kojem je u novogodišnjoj noći poginulo 40 osoba, navodno je snimljena kako tijekom požara napušta objekt s blagajnom punom gotovine.

Prema navodima talijanskog lista La Repubblica, Moretti je ignorirala ljude koji su tijekom požara očajnički tražili pomoć i otišla s blagajnom, u kojoj je bio novac. Ona je tijekom požara zadobila opeklinu na ruci, a francuske dnevne novine Public postavile su pitanje je li ozlijeđena dok je, kako se sumnja, pokušavala iznijeti blagajnu, piše Dnevnik.

Crans-Montana: "Certaines preuves ont été occultées", estime cet avocat de famille victimes de l'incendie pic.twitter.com/fuc1AHEitM — BFM (@BFMTV) January 7, 2026

Moretti je već pod policijskom istragom zbog sumnje u nehotično ubojstvo te nanošenja teških tjelesnih ozljeda za 119 ozlijeđenih osoba, od kojih se neke i dalje bore za život.

Bivši zaposlenici bara u kojem se dogodila tragedija rekli su da su sigurnosni standardi ondje bili loši, da su aparati za gašenje požara bili zaključani, a i izlaz u slučaju nužde često je bio zaključan.

Međutim, suprug Jessice Moretti i suvlasnik bara Jacques Moretti rekao je da je prostor pregledan tri puta u deset godina i da je "sve rađeno prema standardima". Morettijevi su u zajedničkoj izjavi najavili da će surađivati s policijom.