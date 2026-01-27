Objavljena slika osumnjičenih za tuču s navijačima Crvene Zvezde. Sedmorica optuženih su Splićani

Kantonalno tužiteljstvo Tuzlanskog kantona zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora za 14 osoba osumnjičenih za sudjelovanje u organiziranom napadu na navijače Crvene zvezde u blizini Međunarodne zračne luke Tuzla.

Prijedlog za određivanje pritvora upućen je Općinskom sudu u Živinicama, a obuhvaća jedanaest državljana Republike Hrvatske – sedmoricu iz Splita te po jednu osobu iz Trogira, Pule, Ploča i Supetra – kao i trojicu državljana Bosne i Hercegovine iz Čitluka, Međugorja i Brčkog, prenosi portal Vijesti.ba.

Prema navodima Tužiteljstva, osumnjičenici su 24. siječnja djelovali kao organizirana skupina koja je s više vozila stigla pred zračnu luku u Dubravama Gornjim. Ondje su, kako se navodi, postavili zasjedu navijačima koji su se vraćali s utakmice u Švedskoj. Napad je izveden uporabom fizičke sile, drvenih palica, metalnih šipki i baklji, u trenutku kada je skupina izlazila iz kruga zračne luke.

U obračunu su teško ozlijeđene četiri osobe, među kojima i policijski službenik koji je intervenirao na mjestu događaja, dok je veći broj sudionika zadobio lakše tjelesne ozljede.

Nakon intervencije specijalnih policijskih jedinica privedeno je i ispitano više od 70 osoba, dok je protiv 14 osumnjičenih pokrenuta istraga. Tužiteljstvo je pritvor zatražilo zbog opasnosti od bijega, s obzirom na to da je većina osumnjičenika strani državljani, kao i zbog opasnosti od ponavljanja sličnih kaznenih djela na području Bosne i Hercegovine.

