Objavljena nova snimka iz Benkovca. "Vrijeđali su me, unosili mi se u lice..."

Novinarka Melita Vrsaljko za HRT je progovorila o incidentu na festivalu "Nosi se" u Benkovcu i pojasnila što se dogodilo iz njezine perspektive.

"Došla sam na mjesto na kojem se trebala održati predstava. To je lokacija na otvorenom iza Gradske knjižnice Benkovac i primijetila sam da glumci nisu spremni i da su otkazali predstavu zato što je tamo bilo nekoliko branitelja koji su ih vrijeđali. Bilo je jako puno policije i oni se naprosto nisu osjećali ugodno održati tu predstavu. Onda sam, kao novinarka, otišla malo napraviti krug oko te lokacije, vidjeti što se događa i primijetila da se na udaljenosti od stotinjak metara nalazi skupina branitelja. Došla sam do njih i s druge strane ceste sam ih snimala, a onda su oni mene počeli prvo verbalno vrijeđati, potom su mi se približili, ušli u osobni prostor, unosili su mi se u lice, a jedan me udario u ruku. Vrijeđali su me i govorili mi da ne smijem snimati njih na javnoj površini - rekla je Vrsaljko", prenosi Jutarnji list.

Odlučivali bi što se smije, a što ne

"Ovo nije prva godina ovog festivala, ali nekako mi se čini da se situacija u društvu unazad godinu dana jako promijenila. Moj dojam i moj stav je da je nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona jedna određena skupina ljudi, jedna manjina zapravo, koja tvrdi da predstavlja sve branitelje, naprosto odlučila svim ljudima, građanima, određivati što oni smiju raditi, što ne smiju, koga će slušati, na kakve koncerte će ići itd. Tako da, ovo nije nekakav izolirani incident, zato što unazad dva mjeseca bilo je više napisa o tome kako se branitelji bune zbog nečega. Ovo je dio nekakve šire desne revolucije koju trenutno provodi ta skupina", smatra Vrsaljko.

Pitali su je koja je od tema ovog festivala mogla izazvati burnu reakciju branitelja.

"Oni nisu službeno napisali što im točno smeta. Oni su se samo tamo pojavili i prosvjedovali zbog jedne predstave u kojoj se uopće rat ne spominje, koja nije provokativna. Ja ne mogu ući u nečiji um i vidjeti što je nekome zasmetalo kad je pročitao program festivala. Mislim da svakako to nije način i da u nekakvom zdravom demokratskom društvu građani imaju opciju – ako ne žele ići na nekakav događaj, onda na njega ne idu, a ne organizirati prosvjed kao što je Nediljko Genda doveo čak i Torcidu i Tornado iz Zadra da se to ne održi", zaključila je Vrsaljko.

HRT je objavio još jednu snimku branitelja koji su napali Vrsaljko, a koju je ona s njima podijelila. Možete je pogledati OVDJE.