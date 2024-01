Objavljena nova mapa: Ovaj grad je sljedeća ruska meta?

Prema novoj mapi, čini se da je rusko napredovanje na istočnom bojištu usmjereno prema gradu Časiv Jar.

General pukovnik Oleksandr Sirskij, zapovjednik ukrajinskih kopnenih snaga, napisao je u srijedu na Telegramu da ruske jedinice nastavljaju “intenzivne ofenzivne operacije” oko razorenog naselja Bahmut koji su Rusi zauzeli u svibnju 2023. i koje je dugo bilo žarište borbi na istočnom frontu.

“U smjeru Bahmuta intenzivne borbe se nastavljaju u blizini naselja Bohdanivka”, naveo je. U pitanju je selo na sjeverozapadnom rubu Bahmuta.

“Također, neprijatelj pokušava napredovati u pravcu grada Časiv Jar.”

Karta koju je objavio prokijevski kanal Trukha Ukraine Telegram ukazala je na trenutačni smjer ruskog pritiska prema Časiv Jaru iz smjera Bahmutak, piše N1. Časiv Jar je nešto manje od 10 kilometara zapadno od Bahmuta, a prije ruske invazije tu je živjelo 12.250 ljudi. Kako piše Newsweek, vjeruje se da tu živi još oko 1.500 ljudi.

Kako naovdi Sirskij, ruske snage napadaju i u smjeru Kupjansk, a također se pregrupiraju u smjeru Limana.

Institut za proučavanje rata izvijestio je u utorak da su ruske snage napravile “marginalni napredak” duž linije Svatove-Kreminna u Luhanskoj oblasti, sjeverozapadno i jugozapadno od grada Bahmuta, jugozapadno od grada Donjecka i sjeverozapadno od utvrđenog naselja Avdiivka na predgrađe Donjecka.

