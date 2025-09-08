Objavljena jeziva snimka početka napada u Jeruzalemu: "Ovo je zlo s kojim smo suočeni"

U terorističkom napadu u ponedjeljak ujutro na ulazu u Jeruzalem, u blizini raskrižja Ramot, ubijeno je najmanje šest osoba, a 21 je ranjena kada su napadači otvorili vatru na autobus pun putnika. Među ubijenima su i trojica rabina.

Među prvim identificiranim žrtvama su Yaakov Pinto (25), koji je u Izrael doselio iz Španjolske i nedavno se oženio, rabin Levi Yitzhak Pash, predavač u jeruzalemskoj ješivi, te Israel Mentzer (28) i Yosef David (43), obojica stanovnici naselja Ramot. Naknadno su u bolnici podlegli ozljedama i Sarah Mendelson (60) te rabin Mordechai Steinsteg (79).

U bolnice Shaare Zedek i Hadassah prebačeno je najmanje 21 ranjenih, dok je dodatnih 26 osoba na mjestu napada imalo simptome jakog stresa i anksioznosti.

Napad na gradski autobus

Prema policiji, teroristi su se ukrcali na autobus gradske linije 62 te otvorili vatru na putnike i ljude koji su čekali na obližnjem stajalištu. Naoružani vojnici i civili na licu mjesta uzvratili su vatru i ubili napadače, za koje je kasnije potvrđeno da su mladići iz mjesta El-Kubeiba i Katanna, na području Ramallaha.

Palestinski Islamski džihad i Hamas pozdravili su napad, dok je izraelska sigurnosna služba Shin Bet uhitila jednog stanovnika istočnog Jeruzalema osumnjičenog da je napadače dovezao do autobusne stanice.

Reakcija vlasti i sigurnosne mjere

Izraelska vojska (IDF) rasporedila je dodatne snage u okolici Ramallaha, dok su ulazi i izlazi iz Jeruzalema zatvoreni. Autocesta 1, glavna prometnica prema gradu, također je blokirana. Premijer Benjamin Netanyahu i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir obišli su mjesto napada, a Netanyahu je održao hitan sastanak s vojnim i sigurnosnim vrhom.

Iz službe za transfuziju Magen David Adoma (MDA) priopćeno je da je bolnicama isporučeno više od 60 doza krvi kako bi se pomoglo ozlijeđenima.

Svjedočanstva s mjesta napada

Prvi bolničari opisali su prizore kaosa: ljudi su ležali na cesti i nogostupu, okruženi razbijenim staklom. – Kada smo stigli, zatekli smo više teško ranjenih i odmah započeli reanimaciju i hitnu evakuaciju u bolnice – rekao je MDA paramedik Nadav Taib.

Jedna starija putnica ispričala je za izraelske medije da je autobus bio pun i da je pucnjava počela čim se zaustavio na stajalištu. – Bila je to paljba kakvu nikad nisam doživjela. Pobjegla sam na drugu stranu ceste i sakrila se ispod drugog autobusa – kazala je.

Očevidci navode da se vrata autobusa u početku nisu otvarala jer je vozač govorio o kvaru, a čim su se otvorila, teroristi su zapucali.

Na svojem profilu na X-u država Izrael objavila je snimku iz kabine vozila iza autobusa kod kojeg je započeo napad. Na snimci se vide civili kako u panici bježe od pucnjave.

This is the evil Israel faces.

Two terrorists opened fire on a bus in Jerusalem — targeting passengers, bystanders, anyone in reach. 5 murdered. Over a dozen wounded. The war Israel fights is for all who stand against terror. pic.twitter.com/bjz1zdkii7 — Israel ישראל (@Israel) September 8, 2025