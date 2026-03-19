Objavljena dva poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje povratka i useljavanje hrvatskog iseljeništva

Objavljena su dva javna poziva za dodjelu bespovratnih sredstava usmjerena poticanju povratka, useljavanja i integracije pripadnika hrvatskog iseljeništva, s ciljem jačanja demografske revitalizacije i stvaranja poticajnog društvenog i gospodarskog okruženja u Republici Hrvatskoj.

Prvi poziv, „Projekti organizacija civilnog društva usmjerenih poticanju povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u 2026. godini“, usmjeren je na organizacije civilnog društva koje svojim djelovanjem doprinose uključivanju povratnika i useljenika u društveni, gospodarski i kulturni život Hrvatske. Ukupan raspoloživ iznos sredstava iznosi 700.000,00 eura, dok pojedinačni projekti mogu ostvariti potporu u iznosu od 4.000,00 do 30.000,00 eura. Prijavitelji mogu prijaviti jedan projekt, samostalno ili u partnerstvu s najviše jednim partnerom, a prihvatljivi su i partneri iz redova organizacija civilnog društva i javnih ustanova.

Drugi poziv, „Podrška jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za poticanje povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva“, usmjeren je na jačanje kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave. Cilj je unaprijediti institucionalne, stambene, infrastrukturne, obrazovne, zdravstvene i društvene uvjete za prihvat i integraciju povratnika i useljenika. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 1.300.000,00 eura, od čega 400.000,00 eura za projekte jedinica područne (regionalne) samouprave te 900.000,00 eura za projekte jedinica lokalne samouprave. Iznosi potpore po projektu kreću se od 5.000,00 do 50.000,00 eura.

Oba poziva otvorena su od 19. ožujka 2026. godine do 20. travnja 2026. godine do 23:59 sati. Prijavitelji mogu podnijeti jedan projektni prijedlog, samostalno ili u partnerstvu s najviše jednim partnerom.

Svi detalji o uvjetima prijave, prihvatljivim aktivnostima i kriterijima dostupni su u na web-stranicama Ministarstva demografije i useljeništva.