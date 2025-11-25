Objavljen je Javni poziv za marketinške suradnje s organizatorima TOP događanja

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za iskaz interesa za provedbu marketinške suradnje s organizatorima TOP događanja u 2026. godini, a koja svojom prepoznatljivošću i ugledom mogu doprinijeti nacionalnoj turističkoj promociji. Prijave na Javni poziv zaprimaju se u elektronskom obliku do 15. prosinca 2025.

„U Hrvatskoj se tijekom cijele godine održava velik broj događanja koja mnogim putnicima postaju glavni motiv dolaska, što našu zemlju čini sve poželjnijom i privlačnijom destinacijom. Kako bismo taj potencijal dodatno iskoristili, i sljedeće godine ćemo ulagati u suradnje s organizatorima nacionalno značajnih manifestacija vezanih uz sport, glazbu, kulturu i dr. Takva partnerstva osnažuju vidljivost naše zemlje na globalnoj razini te jačaju cjelokupnu turističku ponudu u svakom godišnjem dobu, što je ključ za razvoj hrvatskog turizma u smjeru održivosti, cjelogodišnjeg poslovanja i disperzije turističkog prometa“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Glavni predmet poziva jest suradnja kroz promociju događanja u 2026. godini u svim fazama provedbe projekta uz osiguravanje vidljivosti nacionalnog turističkog brenda i komunikacijskih poruka HTZ-a te produkciju različitih foto/video materijala.

Mogući partneri, odnosno prijavitelji, jesu organizatori TOP događanja u Hrvatskoj koja ispunjavaju osnovne uvjete navedene u natječaju, poput toga da događanja moraju predstavljati motiv dolaska, da značajno pridonose promociji nacionalnog turističkog brenda i pozitivnom imidžu Hrvatske, da svojim održavanjem i aktivnostima pozitivno utječu na razvoj destinacije te na povećanje turističkog prometa i potrošnje, da svojim popratnim programom kvalitetno prezentiraju turističku ponudu destinacije i potiču posjetitelje na dodatnu turističku potrošnju i dr.

Posebno imenovano povjerenstvo vrednovat će sve pristigle prijave i prijedloge, a odluku o izboru partnera donijet će Turističko vijeće HTZ-a.