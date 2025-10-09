Objavljen je dobitnik Nobelove nagrade za književnost

Mađarski književnik Laszlo Krasznahorkai ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za književnost, objavio je danas Nobelov odbor u Stockholmu.

Rođen 1954. godine u Gyuli, Krasznahorkai se ubraja među najvažnije suvremene europske autore, poznat po svojim dugim, hipnotičnim rečenicama, složenim pripovjednim strukturama i vizijama svijeta na rubu raspada.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Njegov opus naslanja se na srednjoeuropsku književnu tradiciju Franza Kafke i Thomasa Bernharda, prožetu apsurdom, groteskom i egzistencijalnom tjeskobom.

Krasznahorkai je međunarodnu afirmaciju stekao romanima „Satantango“ i „Melankolija otpora“, koji istražuju moralni kaos, propadanje civilizacije i potragu za smislom u svijetu bez uporišta. Oba je djela na film adaptirao redatelj Béla Tarr, čiji su hipnotični, crno-bijeli kadrovi postali vizualni pandan Krasznahorkaijevu literarnom univerzumu.

Nobelov odbor u obrazloženju je istaknuo da autor „s neusporedivom snagom gradi narativne svjetove u kojima se apokaliptična vizija susreće s dubokom humanosti“.