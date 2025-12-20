Objavljen dokument koji će uzdrmati svijet: "Putin želi cijelu Ukrajinu i neke dijelove Europe!"

Unatoč naporima za okončanjem rata, Vladimir Putin i dalje namjerava zauzeti cijelu Ukrajinu i povratiti dijelove Europe koji su nekoć pripadali Sovjetskom Savezu, prenosi RBC-Ukraine pozivajući se na agenciju Reuters. Putinovi ratni ciljevi ostaju nepromijenjeni, što je suprotno izjavama američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovih pregovarača koji tvrde da Putin želi okončati sukob, prenosi tportal.

Procjene američkih službi dosljedne su od početka invazije 2022. godine i podudaraju se sa stajalištima europskih čelnika, koji također smatraju da Putin želi kontrolu nad cijelom Ukrajinom i teritorijima bivših članica sovjetskog bloka, uključujući i neke članice NATO saveza, prenosi RBC-Ukraine.

Putin želi i dio Europe

“Obavještajni podaci oduvijek govore da Putin želi više. Europljani su u to uvjereni. Poljaci su apsolutno uvjereni. Baltičke zemlje smatraju da su prve na redu”, rekao je Mike Quigley, demokrat i član Odbora za obavještajne poslove Zastupničkog doma SAD-a, a prenosi isti izvor.

Ti podaci pojavljuju se u trenutku kad, prema procjenama analitičara Instituta za proučavanje rata (ISW), Rusija pojačava svoje prikrivene napade protiv Europe i već je ušla u tzv. nultu fazu priprema za mogući rat s NATO-om. Kako navodi isti izvor, 17. prosinca zabilježen je prvi slučaj ruskog vojnog osoblja u uniformi koje je prešlo teritorij jedne zemlje članice NATO-a. Incident se dogodio u Estoniji, gdje je zabilježeno kršenje kontrolne linije na rijeci Narvi, u blizini pristaništa Vasknarva.

Dan ranije, viceadmiral Mike Utley iz Kraljevske mornarice Ujedinjenog Kraljevstva, koji predvodi NATO-ovo Savezničko pomorsko zapovjedništvo, izjavio je da oružane snage Saveza trenutačno nemaju dovoljnu otpornost za vođenje dugotrajnog rata. Naglasio je da se vojska mora pripremiti za složenije bojište, koje obuhvaća sve; od kibernetičkih prijetnji do konvencionalnog ratovanja, a prenosi isti izvor.