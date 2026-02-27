Objava PiN-a Split: "Što se to bijeli na Rivi? Jesu li koke bijele s neba pale?"

Tvrtka Parkovi i nasadi Split danas je na društvenim mrežama objavila neobičan, pomalo zagonetan status koji je privukao pažnju građana.

“Što se to bijeli na Rivi? Jesu li koke bijele s neba pale? Nisu to koke. Klupe su se zavile u pruge i odmaraju nakon kupanja u bijeloj boji”, stoji u objavi.

Riječ je o svježe obojanim klupama na Rivi koje su, nakon bojanja, privremeno zaštićene dok se boja ne osuši. Upravo zbog toga trenutačno izgledaju kao da su “u prugama”.

Ovom kratkom i duhovitom objavom Parkovi i nasadi skrenuli su pozornost na redovito održavanje gradske opreme, ali i nasmijali dio pratitelja.