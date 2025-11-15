Obitelj tvrdi da je 13-godišnjakinja silovana u domu: Kreće hitni inspekcijski nadzor

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pokrenulo je izvanredni inspekcijski nadzor u jednom odgojnom domu nakon što je obitelj 13-godišnje djevojčice iznijela ozbiljne optužbe o seksualnom zlostavljanju, piše Dnevnik.hr.

Obitelj navodi da je djevojčicu napastovao njezin vršnjak, također korisnik doma, nakon čega je prevezena u bolnicu. Majka tvrdi da je za događaj saznala tek kada ju je kći sama nazvala, te da je dom odbio dostaviti medicinsku dokumentaciju, zbog čega sumnja na pokušaj prikrivanja slučaja.

Pokrenut izvanredni inspekcijski nadzor

Iz Ministarstva su potvrdili da poduzimaju mjere u okviru svoje nadležnosti.

„Pokrenut je izvanredni inspekcijski nadzor kojim će se utvrditi sve činjenice i okolnosti“, stoji u službenom odgovoru.

Iz odgojnog doma poručili su da zbog zakonskih ograničenja ne mogu odgovarati na pitanja medija.

„Kao ustanova koja štiti interese djece povjerene našoj skrbi, nismo u mogućnosti iznositi detalje slučaja niti želimo dodatno viktimizirati korisnike“, naveli su.

Bolnica u kojoj je djevojčica pregledana potvrdila je da je maloljetna pacijentica dovedena u propisanoj pratnji, pregledana te upućena na daljnju zdravstvenu skrb. Naglasili su da su postupali u skladu s medicinskim i etičkim standardima.

Policija zaključila kriminalističko istraživanje

Policija je od početka uključena u slučaj.

„Kriminalističko istraživanje je provedeno i o utvrđenim činjenicama bit će obaviješteno nadležno državno odvjetništvo. Zbog tajnosti izvida ne možemo iznositi dodatne informacije“, priopćila je policija, naglasivši kako se pri postupanju posebno vodi računa o zaštiti identiteta maloljetnika.

Ministarstvo je ranije apeliralo na medije da u izvještavanju budu posebno oprezni i izbjegnu svaku daljnju traumatizaciju žrtve.