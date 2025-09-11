Obitelj se došla oprostiti od preminulog čovjeka pa doživjela šok

Muškarac koji je proglašen mrtvim izazvao je pogrebnicima jeziv šok nakon što se, čini se, nekoliko sati kasnije vratio u život. Devedesetogodišnji pacijent 1. rujna prevezen je u bolnicu na liječenje. U ranim jutarnjim satima sljedećeg dana pretrpio je kardiorespiratorni zastoj.

Nakon niza očito neuspjelih pokušaja oživljavanja stariji muškarac ostao je bez svijesti i proglašen je mrtvim na hitnoj pomoći u Brazilu.

Nakon što je pacijent u kolicima prevezen u mrtvačnicu, stvari su krenule neočekivanim putem i ubrzo je postalo jasno da mrtav muškarac pokazuje vitalne znakove.

Članovi obitelji tog su dana oko 6 sati ujutro stigli u mrtvačnicu, koja se nalazi u brazilskoj općini Palmeira dos Índios, kako bi se oprostili. Nisu mogli ni zamisliti događaje koji će se potom odvijati.

Na njihovo veliko iznenađenje, jedan rođak primijetio je da čovjek diše. Potom je uslijedio pregled koji je potvrdio da navodno preminuli pacijent doista diše i da ima puls.

Nakon što je pušten iz mrtvačnice, muškarac je ponovno hospitaliziran na odjelu hitne pomoći UPA-e, gdje je ostao bez svijesti i nažalost preminuo u ranim jutarnjim satima.

Taj rijetki događaj izazvao je valove šoka u bolnici i široj lokalnoj zajednici, postavljajući pitanja o tome kako se to moglo dogoditi.

Uprava bolnice pojasnila je da nisu utvrđene nikakve tehničke, medicinske ili sestrinske pogreške u njezi pacijenta te da su se poštovali svi protokoli, piše Dnevnik.

Bolnica je također naglasila spremnost na suradnju s vlastima kako bi se utvrdilo što se točno dogodilo, slažući se da bi slučaj sada trebale analizirati stručne službe.

Iako svakako neobično, pacijenti koji se čine kao da se vraćaju iz mrtvih nisu nepoznanica, čak ni nakon što je prošlo mnogo sati. Kako objašnjava klinika Cleveland: "Lazarov efekt (autoreanimacija) je kada netko tko je proglašen mrtvim od srčanog zastoja iznenada pokazuje znakove života, obično unutar 10 minuta od završetka oživljavanja. Zbog toga se čini kao da su se vratili u život, ali zapravo nisu umrli. Ovo je rijedak fenomen i zdravstveni djelatnici ne znaju točan uzrok."

Tijekom povijesti postoje razni dokumentirani slučajevi pacijenata koji su se "vratili iz mrtvih". Jedan posebno intrigantan slučaj je priča o Francuzu Angelu Haysu, koji je proglašen mrtvim 1937. godine nakon što je svojim motociklom udario u zid od opeke. Nekoliko dana nakon pokopa Haysovo tijelo iskopano je u osiguravajuće svrhe i otkriveno je da je on zapravo još uvijek živ.