Obitelj iz Splita zamalo dvaput platila 400 eura IKEA-i: "Pretrpjeli smo financijsku štetu jer je izgubljeno minimalno mjesec dana prihoda od najma..."

Da je bilo po IKEA-inom, jedna splitska obitelj dvaput bi morala platiti montažu kuhinje te još financirati nove ormariće, no cijela je priča na kraju okončana u korist te obitelji, što još jednom pokazuje da se u nekim situacijama ipak vrijedi zainatiti.

A išlo je to ovako.

S IKEA-inim su djelatnicima isplanirali kuhinju te naručili dostavu i montažu, od čega je samo ovo zadnje trebalo koštati 400 eura.

o kad su monteri došli na lokaciju, ispostavilo se da se gornji ormarići ne mogu prikvačiti jer tim mjestom prolazi glavni vod struje pa su ih iz IKEA-e upozorili da naruče nove ormariće i otišli ostavivši nemontiranu kuhinju.

"Tražili smo ih tom prilikom da montiraju barem ostatak kuhinje, no oni su to odbili i kazali da će kuhinja biti montirana odjednom, kad naručimo nove dijelove", ispričali su za Jutarnji list.

Posebno su se ljutili jer su smatrali da su za propust sa strujom krivi IKEA-ini djelatnici, a ne naručitelji.

"Predočili smo im idejno rješenje sa svim instalacijama, a oni su tijekom planiranja pitali za sve instalacije, i vodne i plinske, no na struju su zaboravili", povjerili su se Jutarnjem listu.

Našli privatnog majstora

Uslijedilo je potom natezanje oko novog planiranja kuhinje i naručivanja novih ormarića, no kako se cijela stvar isuviše dugo komplicirala, obitelj je odlučila odustati od novog planiranja kuhinje, pronašla privatnog majstora koji je montirao iste one ormariće koje su IKEA-ini djelatnici odbili te od švedskog proizvođača zatražila povrat novca za plaćenu, a ne odrađenu montažu.

Nazad su dobili dosta štur i hladan odgovor koji su im proslijedili. Ukratko, u njemu je pisalo da je reklamacija odbijena zato što su već jednom mijenjali termin montaže, i to navodno izvan minimalnog roka od 48 sati, koliko je potrebno ranije javiti da se montaža odgađa, te su ih uputili da rezerviraju termin za dodatno planiranje kuhinje.

"To, naravno, nije bilo točno niti je imalo ikakve veze s našom reklamacijom. Naime, istina je da smo jednom promijenili termin montaže jer prostor nije bio pripremljen, no IKEA je o tome bila obaviještena četiri dana prije montaže, dakle u propisanom roku. Osim toga, naša reklamacija i zahtjev za povratom novca s time nisu imali nikakve veze. Povrat smo tražili iz jednostavnog razloga - montaža nije obavljena, i to pogreškom IKEA-inih djelatnika, zbog čega smo pretrpjeli financijsku štetu jer je izgubljeno minimalno mjesec dana prihoda od najma apartmana", kazali su za Jutarnji, koji se u vezi s ovim slučajem odmah obratio IKEA-i.

Instalacije različite od nacrta

Iz te su tvrtke za Jutarnji list poslali svoje viđenje slučaja. Utvrdili su da montaža nije obavljena zbog "određenog odstupanja", odnosno činjenice da se instalacije struje nisu poklapale s nacrtom te da praksa u takvim situacijama nalaže da se montaža ne odvija djelomično jer bi to moglo dovesti do tehničkih problema.

"Sukladno općim uvjetima koji su javno dostupni, kod odstupanja stvarnog stanja od prvobitnog plana kupac mora snositi trošak ponovnog dolaska i montaže, što je bilo primijenjeno i u ovom slučaju. Važno je napomenuti da djelatnicima nije bio predočen detaljan plan instalacija nego isključivo tlocrt stambene jedinice", poručili su, dok obitelj za ovo zadnje tvrdi da nije istina te da je prilikom planiranja korišteno idejno rješenje prostora.

Kažu da su s kupcima uredno komunicirali pisanim putem i telefonski, a oni su im pozivom naknadno potvrdili da su montažu riješili u privatnom aranžmanu, dogovorili montera te postavili kuhinju.

Dodali su i sljedeće, da su tijekom telefonskog poziva ipak dogovorili kupcu vratiti sav novac za montažu "s obzirom na dulje vrijeme trajanja rješavanja cijelog slučaja".

Zašto vraćaju novac ako je kupac u krivu, nisu pojasnili, no dobro je znati da u nekim situacijama ipak vrijedi ustrajati.