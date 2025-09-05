Obitelj došla identificirati trogodišnjeg sina koji je poginuo u nesreći, a onda doživjeli šok

Nakon strašne nesreće u Lisabonu – u kojoj je 16 ljudi poginulo u iskliznuću Glorije, 140 godina stare uspinjače i popularne turističke atrakcije – portugalska policija u četvrtak je objavila da je među poginulima muškarac iz Njemačke.

Međutim, kada ga je obitelj došla identificirati, njegovo tijelo nije bilo u mrtvačnici, nego su ga pronašli u bolnici – ozlijeđenog, ali živog. Policija je u izvijestila da je do pogreške došlo zbog zamjene identiteta.

"Tjelesni opis njemačkog državljanina koji smo dobili jako je nalikovao opisu jednog Britanca. Tek nakon znanstvenih testova bilo je moguće utvrditi pravu identitetu preminule žrtve", za BILD je objasnila glasnogovornica policije, prenosi Dnevnik.hr.

Otac (46), koji je isprva bio smatran mrtvim, i majka (45) trenutno su hospitalizirani, prema informacijama BILD-a. Njihov trogodišnji sin prošao je gotovo neozlijeđen.