Obilježena 35 godišnjica osnivanja policijskih ispostava u Pridrazi i Polači, imale su ključnu ulogu u Domovinskom ratu

Osnivanje policijskih ispostava, kao prvih institucija hrvatske države, bilo je od iznimne važnosti za kasniju obranu u Domovinskom ratu. U tom je razdoblju policija bila jedina legalna oružana sila koja je mogla štititi teritorijalni integritet i sigurnost građana.

Policijska ispostava Pridraga službeno je utemeljena 22. travnja 1991. godine, a Policijska ispostava u Polači 26. travnja 1991.godine.

Policijska uprava zadarska je od samih početaka procesa stvaranja samostalne i neovisne RH-e bila pod izravnim dodatnim sigurnosnim rizikom. U tim uvjetima se kao policija morala stalno nadograđivati, pa su tako reorganizirane postojeće Policijske postaje i nadograđene sa ispostavama na sigurnosno ugroženim područjima. Ispostave su ustrojene u Lišanima Ostrovičkim, Stankovcima, Polači, Pridragi i Kruševu.

Osnivanje ispostava u Pridrazi i Polači imalo je presudnu stratešku i političku težinu u ranim fazama Domovinskog rata, budući su tadašnje ispostave policije bile prve institucije hrvatske države na terenu pod pritiskom velikosrpske pobune.

Zbog izvanrednih okolnosti pobune i ratne agresije, formiranje samostalnog i operativno osposobljenog upravnog resora unutarnjih poslova, bilo je od esencijalne važnosti za održavanje unutarnje sigurnosti.

U Policijskoj upravi zadarskoj se obilježavaju godišnjice osnivanja policijskih ispostava te drugih ustrojstvenih jedinica, koje imaju važnost za uspostavu i očuvanje RH-e kao samostalne, nezavisne i suverene države.

U skladu sa Deklaracijom o Domovinskom ratu Hrvatskog sabora, obilježavanja daju primjeren institucionalni doprinos zaštiti i promicanju temeljnih vrijednosti Domovinskog rata, čuvajući od zaborava spomen na neizmjerljiv doprinos pripadnika MUP-a RH u obrani, stvaranju i uspostavi današnje naše Hrvatske.