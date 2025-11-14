Close Menu

Obilježena 34. obljetnica obrane Splita i razbijanja pomorske blokade Jadrana

Obilježavanje se nastavlja u subotu na Kašjunima u organizaciji Udruge 1. OTB Kašjuni

Program obilježavanja 34. obljetnice obrane Splita i razbijanja vojno-pomorske blokade Jadrana, u organizaciji Udruge veterana HRM-a, započeo je u petak polaganjem vijenaca na Groblju hrvatskih branitelja na Lovrincu. Počast poginulim hrvatskim braniteljima odali su predstavnici Hrvatske ratne mornarice, Ministarstva hrvatskih branitelja, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita te brojnih braniteljskih udruga.

Nakon odavanja počasti, uslijedilo je isplovljavanje broda Hrvatske ratne mornarice iz vojarne „Admiral flote Sveto Letica Barba”, a potom i misa za sve poginule i preminule branitelje u crkvi sv. Ante.

Ovim događajima započeo je program obilježavanja jedne od ključnih epizoda u Domovinskom ratu – presudne akcije iz studenoga 1991. godine. Tada su pripadnici Hrvatske ratne mornarice, pod zapovjedništvom viceadmirala Svete Letice, razbili pomorsku blokadu splitskog akvatorija i prisilili Jugoslavensku ratnu mornaricu na povlačenje iz hrvatskog dijela Jadrana. Bila je to prva velika pobjeda Hrvatske ratne mornarice i važan trenutak u obrani grada i juga Hrvatske.

Obilježavanje se nastavlja u subotu na Kašjunima u organizaciji Udruge 1. OTB Kašjuni. Ondje je predviđeno svečano postrojavanje veterana 1. obalne topničke bitnice, prigodni program te polaganje cvijeća u čast Josipu Vraniću, prvom poginulom pripadniku Hrvatske ratne mornarice.

