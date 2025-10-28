Obilježena 143. obljetnica pohrvaćenja splitske Općine

Povodom 143. obljetnice pohrvaćenja splitske Općine i povijesne pobjede Narodne stranke na izborima za Općinsko vijeće, gradonačelnik Tomislav Šuta danas je, u pratnji predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića i nekoliko gradskih vijećnika, položio vijenac na Spomen-ploču na kući Pavlović.

– Danas obilježavamo 143. obljetnicu jednog od najvažnijih trenutaka u povijesti Splita – pobjede Narodne stranke na izborima za Općinsko vijeće 1882. godine, kada je naš grad po prvi put dobio hrvatsku upravu. To nije bila samo politička pobjeda, nego početak novog razdoblja u kojem je Split postao grad napretka, kulture i industrije, središte Dalmacije i simbol hrvatskog identiteta – izjavio je gradonačelnik Šuta nakon polaganja lovorovog vijenca.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema njegovim riječima, narodnjački gradonačelnici uveli su Split u razdoblje prostornog i urbanog razvoja te dali snažan poticaj izgradnji hrvatskog kulturnog identiteta. Izgrađene su zgrade današnjeg Hrvatskog narodnog kazališta Split i Hrvatskog doma Split, kao i niz drugih kulturnih i obrazovnih institucija koje se i danas koriste.

– Veliki je to datum za splitsku i hrvatsku povijest, o kojem, nažalost, malo ljudi zna. O njemu bi se trebalo češće govoriti i podučavati djecu u školama o onome što se tada dogodilo – poručio je predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić, podsjetivši da je upravo na današnji dan prije 143 godine Split raskinuo političke veze s autonomaštvom i izabrao hrvatski orijentirane političare.

Kuća Pavlović, u kojoj danas djeluje Glazbena škola Josipa Hatzea, smještena je u Ulici kralja Tomislava i označava mjesto gdje je 1882. godine izabrana prva hrvatska gradska uprava Splita. Nakon pobjede narodnjaka, konstituirano je Gradsko vijeće koje je po prvi put zasjedalo na hrvatskom jeziku. Na prvoj sjednici pohrvaćenog Općinskog vijeća za gradonačelnika je izabran ugledni splitski pravnik i arheolog Dujam Rendić-Miočević, koji je tu dužnost obnašao do 1885. godine.