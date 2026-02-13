Obilježavanje Međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti uz praktične radionice

Povodom Međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti, Informatički klub Futura u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Grada Dubrovnika, Zajednicom tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije te Sveučilištem u Dubrovniku organizira radionice za cure i djevojke.

Radionice će se održati u četvrtak, 19. veljače, u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Na rasporedu su dvije radionice: u 16 sati radionica Struja na sto načina (za učenice od 5. do 8 razreda osnovne škole) te u 17:30 radionica LEGO jednostavni i motorni strojevi (za učenice od 3. do 8 razreda osnovne škole i učenice srednjih škola).

Broj mjesta je ograničen, a prijave su obvezne putem poveznice: www.futura.com.hr/prijava

Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti obilježava se 11. veljače, a proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2015. godine s ciljem promicanja ravnopravnosti žena i djevojaka u znanosti i obrazovanju, osobito u procesima donošenja odluka. Budući da je ove godine 11. veljače održana školska/klupska razina 68. natjecanja mladih tehničara, obilježavanje ovog dana organizira se s malim zakašnjenjem.