Obilježavanje 34. obljetnice pogibije heroja Vukovara, Sinjana Andrije Alčića i Ivice Poljaka – Sokola

Na 34. godišnjicu pogibije sinjskih heroja Vukovara, Ivice Poljaka – Sokola i Andrije Alčića, delegacija Gradskog odbora HDZ-a Sinj zapalila je svijeću i položila vijenac ispred spomenika na Sportskom centru koji s ponosom nosi njihovo ime. Polaganju vijenaca pridružila se i delegacija Nogometnog kluba Tekstilac.

"Ovim činom odana je počast njima, ali i svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. S posebnim pijetetom prisjećamo se i danas sahranjenog Jeana Michela Nicoliera, kao i Zorislava Gašpara, Dragutina Štice i Josipa Batarela – junaka koji su, nakon 34 godine, napokon identificirani i bit će dostojanstveno sahranjeni, dok njihove obitelji konačno pronalaze mir i spokoj.

I ove godine ponavljamo prijedlog da se odavanje počasti i pijeteta na Sportskom centru Ivica Poljak – Sokol i Andrija Alčić početkom studenoga uvrsti u službeni gradski program i protokol, kako bi Sinj svake godine zajednički i s pijetetom odao počast svojim herojima. Neka to bude dostojanstven uvod u dane posvećene žrtvi, boli, ali i ponosu Hrvatske – Vukovaru i Škabrnji", kažu iz sinjskog HDZ-a.