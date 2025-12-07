Obična smrznuta pizza može biti kao iz restorana: Samo joj trebate dodati ovaj sastojak

Smrznuta pizza već je dugo popularan izbor kada želimo brzu i jednostavnu večeru. Ponuda je raznolika, a priprema uglavnom jednostavna. No, prema mišljenju stručnjaka, uz nekoliko jednostavnih trikova možete običnu smrznutu pizzu pretvoriti u pravo kulinarsko iskustvo, piše Dnevno.hr.

James Nice, stručnjak za pizzu iz Craft Pizze, naglašava da je prvi korak ujedno i najvažniji: pizzu treba prije pečenja ostaviti 20 minuta na sobnoj temperaturi.

"Mnogi taj korak preskoče. Ako smrznutu pizzu stavite direktno u pećnicu, vanjski dio – korica i sir – počet će se peći prije nego što se sredina dovoljno zagrije“, objašnjava Nice. Kratko stajanje prije pečenja omogućuje da se pizza ravnomjerno ispeče, korica postane hrskava, a sredina mekana, slično kao kod svježeg tijesta.

Sljedeći trik odnosi se na sir. Nice savjetuje da se prije pečenja doda malo kvalitetnog sira: "Sir na smrznutoj pizzi često se razdvoji ili izgleda neprivlačno. Ako dodate svježi, kvalitetan sir, pizza će biti ukusnija, a i izgledat će bolje.“

Pri tome je važno ne pretjerati – previše sira može opteretiti pizzu i učiniti je gnjecavom. Za domaći rezultat preporučuje malo mozzarelle s niskim udjelom vlage, posute sitnom količinom parmezana za bogatiji okus.

"Poprskajte s malo vode“

Treći trik krije se u položaju pizze u pećnici. Nice savjetuje da pizzu stavite u donju trećinu pećnice: toplina se, naime, podiže prema gore, pa će donji dio pećnice osigurati intenzivnu toplinu koja će lijepo zapeći koricu.

Mali, ali učinkovit trik za dodatnu svježinu je lagano poprskati koricu s malo vode prije pečenja. To sprječava da se korica prebrzo izgori i pomaže da ostane što mekša i svježija.

Uzimajući u obzir ove jednostavne korake, običnu smrznutu pizzu možete pretvoriti u pravo gurmansko iskustvo, bez dodatnog truda ili duge pripreme.