O nesreći na Hvaru oglasila se policija: "Osoba koja je trebala upravljati plovilom u jednom trenutku pala je..."

Danas, nešto iza 13 sati, dogodila se pomorska nesreća na Hvaru.
VIDEO Kaos na Hvaru: Vozač ispao iz glisera koji se nastavio nekontrolirano kretati. Pogledajte kako se zaustavio
Vozač glisera ispao je iz plovila koje je nastavilo dalje i zaustavilo se tek nakon udarca u druge brodove.
Evo što o događaju kažu iz splitske policije.
Danas oko 13:20 sati došlo je do pomorske nesreće u akvatoriju kod otoka Hvara u kojoj je jedno plovilo, na kojem se u trenutku nesreće nije nitko nalazio, tijekom vožnje udarilo u druge brodove i nastala su oštećenja.
Prema do sada utvrđenim činjenicama osoba koja je trebala upravljati plovilom u jednom trenutku pala je s plovila u more, a plovilo koje se nastavilo nekontrolirano kretati, oštetilo je druge brodove.
Prema prvim informacijama u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. O događaju ćemo obavijestiti državno odvjetništvo i na mjestu događaja će se obaviti očevid.