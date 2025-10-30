Nutricionisti mole da ne radimo ovu pogrešku: "Svi misle da to nije dobro, a zapravo…“

Jogurt je brz i praktičan način da obogatite prehranu kalcijem i proteinima. Sve više ljudi diljem svijeta koristi ovu namirnicu kako bi poboljšali prehranu, a istraživanja pokazuju da je potrošnja jogurta značajno porasla u posljednje četiri desetljeća.

Jedna porcija grčkog jogurta bez dodataka sadrži više od 10 grama proteina i oko 111 miligrama kalcija. Ipak, nutricionisti upozoravaju da mnogi rade jednu vrlo čestu pogrešku s jogurtom koja smanjuje njegovu nutritivnu vrijednost.

"Trebali biste to iskoristiti, a većina ljudi to ne radi“, objašnjava nutricionistica Jessica Cording, autorica knjige The Little Book of Game-Changers.

Ona nije jedina koja upozorava na ovu naviku – evo o čemu je riječ i kako jogurt možete iskoristiti maksimalno.

Pogreška: bacate tekućinu s vrha jogurta

Vjerojatno to radite nesvjesno: otvorite jogurt, prospete tekućinu koja se nakupila na vrhu i tek onda počnete jesti. Iako izgleda neprivlačno, ta je tekućina zapravo puna hranjivih tvari, piše nova.rs.

"Nutritivno, ona ima vrijednost“, kaže Cording.

Ta tekućina nije znak da se jogurt pokvario – to je prirodna pojava u procesu proizvodnje jogurta.

Kulture koje se dodaju mlijeku kako bi fermentiralo i pretvorilo se u jogurt stvaraju neku vrstu gela“, objašnjava nutricionistica Sonja Angelone iz San Francisca. Budući da je tekućina lakša od gustog dijela, ona se prirodno odvaja i skuplja na površini.

Što sadrži ta tekućina?

Ta je tekućina sirutka – dio mlijeka bogat proteinima.

"To je nusproizvod procesa prerade mlijeka u jogurt“, kaže Angelone. "Bogata je probioticima, proteinima, kalcijem i drugim hranjivim tvarima.“

Istraživanja pokazuju da ta tekućina sadrži i kalij, bakar, fosfor i cink.