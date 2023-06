Nuggetsi prvi put u povijesti osvojili naslov NBA prvaka, Jokić srušio Miami

Košarkaši Denver Nuggetsa pred svojim su navijačima u Ball Areni stigli do svog prvog, povijesnog naslova NBA prvaka. Nikola Jokić i društvo u noći s ponedjeljka na utorak iskoristili su prvu meč loptu i svladali Miami u petoj utakmici s 94:89 (4:1).

Sjajni srpski košarkaš predvodio je domaći sastav s double-double učinkom u koji je ugradio 28 poena i 16 skokova, a dodao je tome i četiri asistencije. I Michael Porter upisao je double-double te dodao 16 poena i 13 skokova, a Jamal Murray zaključio je susret s 14 poena, osam skokova i osam asistencija, prenose Sportske novosti.

Kod Heata je sve do posljednje četvrtine raspoložen s double-double učinkom bio Bam Adebayo (20p, 12s), dok je Jimmy Butler upisao 21 poen, tri skoka i pet asistencija.

Nije ovo bila ljepotica od utakmice. Rekao je to i sam Jokić u svojoj prvoj reakciji, no on i njegovi suigrači imali su više koncentracije te su uspješno preokrenuli utakmicu i slavili u dramatičnoj završnici. Nuggetsi su nakon prve dvije četvrtine bili na minus sedam, a u prvom poluvremenu imali su samo jednu pogođenu tricu iz 15 pokušaja (6.7%). ESPN-ovi statističari došli su do podatka da je to najgore tricaško poluvrijeme neke momčadi u NBA finalima pod uvjetom da je ispaljeno barem deset pokušaja.

Nuggetsi su se popravili u nastavku, u trećoj četvrtini se u potpunosti vratili u igru, potom i poveli sedam razlike u posljednjoj dionici, no onda se proradio Butler. Jimmy je zabio 13 gostujućih poena u nizu te vratio Heat u vodstvo, ali dramatična završnica pripala je Denveru koji je u konačnici svoje suparnike ostavio ispod 90 poena.