Novo Vrijeme deklasiralo Torcidu, Osijek Kandit izbacio Dinamo na penale

TORCIDA BIBERON - NOVO VRIJEME 1:6

Strijelci: 0:1 Junior (12′), 0:2 Jelavić (15′), 0:3 Korolyshyn (17′), 0:4 Korolyshyn (20′), 1:4 Repić (22′), 1:5 Dragičević (23′), 1:6 Lima (27′)

OSIJEK KANDIT - FUTSAL DINAMO 2:2 (penali 3:1)

Strijelci: Walex (3′), Gudasić (4′), Pasariček (19′), Bukovec (21′)

Penali: Čekol 0:1, Sekulić 1:1, F. Novak – obranio Ditano, Petrušić 2:1, Gudasić – preko gola, Hozjan 3:1, T. Novak – obranio Ditano

Novo Vrijeme i Osijek Kandit finalisti su Superkupa i u ponedjeljak od 17:30 sati u dvorani Gradskog sportskog centra u Makarskoj igrat će za prvi ovosezonski trofej. Bit će to repriza prošlosezonskog finala prvenstva, sudar trenutačno dviju najboljih hrvatskih momčadi. U susretu za treće mjesto, koji je na rasporedu od 15 sati, sastaju se Torcida Biberon i Futsal Dinamo.

Prvaci Hrvatske, Novo Vrijeme, pred lijepo ispunjenim tribinama kao domaćini turnira pokazali su danas nadmoć i u drugom polufinalu deklasirali Splićane rezultatom 6:1. Na odmoru je već bilo 4:0, a Makaranima je to bio savršen uvod u finale.

Iako su u prvih desetak minuta vrlo dobro izgledali igrači Torcide, koju su oslabili izostanci Pavića i Marinovića, najbolji vratar prošle sezone Filip Bašković držao je mrežu netaknutom. Skinuo je nekoliko velikih prilika i time dao sigurnost momčadi Novog Vremena. A onda je krenula makarska rapsodija. U 12. minuti Lima je dugom dijagonalom pronašao Juniora za 0:1, u 15. Lennon asistira Jelaviću za 0:2, a do odmora dvaput je pogodio i Ukrajinac Korolyshyn – prvo nakon solo prodora, potom i preciznim udarcem s vrha kaznenog prostora nakon kornera.

Početkom nastavka Repić je smanjio na 1:4 i vratio minimalnu nadu Torcidi, no ubrzo je uslijedio odgovor. Dragičević se okrenuo leđima golu i pogodio za 1:5, a u 27. minuti Brazilac Lima efektno s lijeve strane zabija za konačnih 1:6. Torcida Biberon se do kraja borila, ali Bašković je bio nepremostiva prepreka, zaustavio je i kazneni udarac Legčevića. Na drugoj strani Jelić je obranio pokušaj Lennona iz akumuliranog prekršaja, no to nije moglo promijeniti konačni ishod.

Prije Makarana, finale je izborio Osijek Kandit nakon istinskog trilera protiv Futsal Dinama. Dvoboj je završio s 2:2, a pobjednika su odlučili penali.

Utakmica je počela vatreno. Već u 3. minuti Walex je zabio za vodstvo Osječana, ali Gudasić odmah u idućoj minuti vraća za 1:1. Nakon smirenja ritma, Dinamo u 19. minuti preokreće preko Pasaričeka i na poluvrijeme odlazi s prednošću 2:1. No, već na samom startu nastavka Bukovec pogađa nakon kornera za 2:2.

Prilike su se nizale na obje strane, a u 28. minuti Walex dobiva izravni crveni karton zbog grubog prekršaja na sredini terena. Dinamo je imao brojčanu prednost, ali nije je znao iskoristiti. Ditano, vratar Osječana, branio je sve i tako odveo dvoboj do penala.

A tamo je Talijan postao apsolutni junak. Zaustavio je udarce obojice Novaka, Gudasić je pucao preko gola, dok su Sekulić, Petrušić i Hozjan bili sigurni izvođači. Završilo je 3:1 u raspucavanju i veliko slavlje bijelo-plavih.

Tako nas u ponedjeljak u Makarskoj očekuje pravi spektakl – repriza finala prošlosezonskog prvenstva, ogled Osijeka i Novog Vremena za prvi trofej sezone. S obzirom na trenutačnu formu oba sastava na samom početku sezone i atmosferu u makarskoj dvorani, jasno je da će Superkup i ovaj put opravdati svoj naziv.

Treba još istaknuti i da je uoči početka drugog polufinalnog susreta održana kratka ceremonija dodjele nagrada – Filip Bašković primio je priznanje za najboljeg vratara prošle sezone, Vitor Lima za najboljeg igrača, dok je MNK Novo Vrijeme proglašeno fair-play momčadi.

Ulaznice za finale i dvoboj za treće mjesto već su u prodaji i mogu se kupiti online u sustavu Adriaticket te na info pultu Apfel Arene u Makarskoj.