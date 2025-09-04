Novo supervoće snižava kolesterol i bolje je od borovnica

Na tržištu se pojavila nova sorta crnog grožđa s crvenom unutrašnjošću koja bi mogla promijeniti način na koji razmišljamo o zdravoj prehrani. Njihova specifična boja potječe od visokog sadržaja antocijanina, moćnih antioksidansa koji i borovnicama daju njihovu karakterističnu plavu boju i status superhrane. Ove bobice ne samo da imaju razinu antioksidansa usporedivu s borovnicama, nego su bogate i resveratrolom – spojem poznatim po protuupalnom i kardioprotektivnom djelovanju.

Grožđe s crvenom unutrašnjošću potpuno je prirodni hibrid između nekih od najboljih sorta stolnog grožđa, koje tradicionalno imaju bijelo meso, i starih sorta s crvenim mesom, koje su se ranije koristile isključivo za proizvodnju vina, prenosi N1.

Resveratrol se često povezuje s takozvanim "francuskim paradoksom" – činjenicom da su Francuzi poznati po niskim stopama bolesti srca unatoč prehrani bogatoj zasićenim mastima i vinu. Nova crvena sorta grožđa dobila je upravo visoke koncentracije resveratrola zahvaljujući križanju starih vinskih sorata sa sočnim, hrskavim stolnim grožđem bez koštica.

Istraživanja Sveučilišta u Murciji u Španjolskoj pokazala su da ovo grožđe sadrži triput više resveratrola od borovnica, uz slične razine drugih antioksidansa. To ga čini iznimnim saveznikom u borbi protiv oksidativnog stresa, upala i starenja.

Pridonosi smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti

Nutricionisti ističu da redovita konzumacija ovih bobica može pridonijeti smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti i šećerne bolesti tipa 2, jer osim antioksidativnih svojstava imaju i jedinstven metabolički učinak. Iako sadrže prirodne voćne šećere, istraživanja su pokazala da se glukoza iz njih apsorbira znatno sporije nego iz standardnih sorata, zahvaljujući fenolima koji mijenjaju način prijenosa šećera u crijevima.

To može imati velik značaj za regulaciju tjelesne težine, osjetljivost na inzulin i kontrolu šećera u krvi. Zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako čak 70% odraslih obraća pozornost na glikemijski indeks namirnica, a ova sorta grožđa prirodno se uklapa u takve zdrave prehrambene navike.

"Food matrix"

Znanstvenici ovaj cjelovit nutritivni paket nazivaju "food matrix" – prirodna struktura namirnice u kojoj vlakna, antioksidansi i drugi nutrijenti djeluju sinergijski, dajući mnogo veće zdravstvene koristi nego kada bi se promatrali pojedinačno.

Konačno, polifenoli – osobito antocijanini zaslužni za crvenu boju mesa ovih bobica – u studijama pokazuju impresivne rezultate: prehrana bogata polifenolima može smanjiti rizik od bolesti srca i krvnih žila i do 46%.