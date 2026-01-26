Novo poskupljenje stiže za Splićane. Pogledajte što će mnogi plaćati više – riječ je o nekoliko eura godišnje. Direktor nam je otkrio detalje...

Godišnje grobne naknade na splitskom groblju Lovrinac u 2026. godini bit će više nego u 2025., proizlazi iz novog rješenja koje je donijela Skupština Trgovačkog društva Lovrinac d.o.o. Najveća promjena odnosi se na godišnje naknade, dok je jednokratna naknada za korištenje zemljišta ostala na istoj razini kao i lani.

Iako je poskupljenje vidljivo u odnosu na 2025., u Lovrincu ističu da se radi o godišnjoj stavci i da je povećanje, gledano na razini jedne godine, ipak ograničeno na nekoliko eura – ovisno o vrsti grobnog mjesta.

Kolike su nove cijene u 2026.?

Prema rješenju za 2026. godinu, godišnja grobna naknada za korištenje groblja po četvornom metru (m²) iznosi: za grobno mjesto 11,04 € + PDV (u 2025. bilo je 8,49 € + PDV), a za obiteljsku grobnicu (za svaku etažu – ukupno) 3,80 € + PDV (u 2025. bilo je 2,92 € + PDV)

Usporedba pokazuje rast od oko 30 posto po stavkama, no u apsolutnom iznosu riječ je o povećanju od nekoliko eura godišnje. S druge strane, jednokratna naknada za korištenje zemljišta po m², koja se odnosi na grobno mjesto ili izgradnju obiteljske grobnice, ostaje nepromijenjena i u 2026. iznosi 278,72 € + PDV, jednako kao i u 2025. godini.

Direktor Lovrinca: "Riječ je o godišnjoj naknadi – povećanje je nekoliko eura"

Petar Bilobrk, direktor gradske tvrtke Lovrinac d.o.o., pojašnjava nam da je korekcija napravljena zbog rasta ulaznih troškova, ali naglašava da se radi o iznosima koji se plaćaju jednom godišnje.

Prema njegovim riječima, tvrtka je zbog inflacije i općeg rasta troškova održavanja morala uskladiti godišnje naknade, pri čemu je povećanje "na razini nekoliko eura godišnje", što smatraju razumnim u odnosu na realne potrebe sustava. Bilobrk navodi kako se naknade koriste za redovno održavanje i unapređenje infrastrukture, uključujući troškove poput klimatizacije, novih sadnica i hortikulture, cvjetnih aranžmana, sustava navodnjavanja, kao i manjih zahvata na grobljanskoj infrastrukturi – primjerice održavanja staza, zidova i sličnih projekata.

Tko je oslobođen plaćanja?

Kao i ranije, godišnja grobna naknada se ne plaća za poginule branitelje Republike Hrvatske, i to: za jedno grobno mjesto, odnosno za jedno ukopno mjesto (etažu) u obiteljskoj grobnici.

Naknada se plaća trgovačkom društvu Lovrinac d.o.o. Split kojem je povjerena organizacija uređenja i održavanja groblja. Prikupljena sredstva vode se odvojeno na računu društva i koriste se isključivo prema godišnjem programu uređenja i održavanja, dok nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava provodi nadležni gradski odjel.