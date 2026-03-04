Novo igralište u Dobrilinoj i dalje propada... Sanacija garaže je pak 'kozmetičke' prirode, nema statičkih problema!

Nije igralište na garažama u Dobrilinoj ulici izdržalo niti godinu dana od svečanog otvorenja, e već se suočilo s ekstremnim uvjetima korištenja. Sagrađena je kako dobro znamo višeetažna garaža, a na njenom istočnom dijelu se prema projektu odustalo od dodatnih pedesetak parkirnih mjesta nauštrb zdravije zajednice – napravljeno je igralište za košarku i mali nogomet, s rasvjetom, u ‘kavezu’, baš onako da mladost, a i nešto stariji imaju mjesto za rekreaciju…

Nije dakle prošlo niti godinu dana, već u ljeto prošle godine oba koša su misteriozno, pod okriljem noći potpuno ‘razvaljena’. Metalni obruč je iščupan, izbijen, ostala je grda rupa na košarkaškoj tabli, podsjetnik da tu nešto nedostaje. Sad, je li u pitanju bio neki posebno nabrijani rekreativac koji se zaigrao zakucavajući i tako uništio koševe ili je možda u pitanju nezadovoljni stanar, susjed kojemu je došlo preko glave lupanje lopte na igralištu, to se nikad neće doznati.

Ono što sigurno znamo jest da iz gradske uprave, popularne Banovine, nisu nešto posebno zainteresirani za popravljanje rečenog igrališta jer evo će uskoro i puna godina da glanc novo igralište stoji nekako zapušteno. Ili barem za informiranje javnosti o tome kada i kako to misle napraviti. Još prije nekoliko mjeseci smo ih, službeno, mailom, priupitali imaju li namjeru popraviti koševe. Uzalud, odgovora nismo dobili. Pa smo onda ponovili cijeli slučaj prije 20-ak dana, sve po protokolu, poslali pitanja prema Gradu Splitu vezano za novo, a već derutno igralište u Dobrilinoj. Ponovno bez rezultata, valjda pročelnici i odgovorni imaju puno važnijih poslova nego obavijestiti građane kada bi se moglo popraviti novo igralište.

Na kojem je, nota bene, na nekoliko mjesta oštećena i podloga. Sanirana je dosta brzo, a najavljeno je i postavljanje nove podloge. To nam je pak najavio direktor Split parkinga, tvrtke koje je nominalno investitor u cijeli projekt garaža u Dobrilinoj pa tako i ovog igrališta…

-Na terenu je obavljena privremena sanacija dijela podloge koji je oštećen, to je onaj crni dio koji je postavljen. Izvođač uskoro planira obaviti ukupnu sanaciju terena, ali u to će se prema mojim informacijama krenuti kada bude prognoza povoljnija, kada bude više suhih dana… - kazao nam je Davor Matošić, prvi čovjek Split parkinga.

Kaže kako koševi nisu u njegovoj nadležnosti, kao niti opcija postavljanja kamera na igralište, naravno uz oznaku da se javna površina snima, kako bi se prevenirali eventualni budući vandalizmi. No, u garažama se već neko vrijeme obavljaju građevinski poslovi na svojevrsnoj sanaciji objekta, posebno na srednjoj etaži, i zbog toga je dio parkirnih mjesta (ionako manjkavih, jer unatoč gotovo 400 parkirnih mjesta, broj izdanih mjesečnih dozvola je očigledno premašio tu brojku, a uz to je garaža otvorena i za sve druge vozače, uz plaćanje po satu parkiranja) van funkcije. Dio građana je iskazao određenu zabrinutost zbog tih radova, no iz Split parkinga umiruju korisnike…

Aktivirali smo garanciju kod izvođača zbog nekih više estetskih manjkavosti, nekih kozmetičkih zahvata, sitnih pukotina koje su uočene… Nikakve strukturnih problema s objektom nema, statika ni u kom slučaju nije ugrožena, kao naravno ni sigurnost – moram naglasiti da smo više nego zadovoljni ukupnom izvedbom ovog objekta. Garancija je u svakom slučaju deset godina pa nema nikakvog straha. Mi i inače redovno obavljamo nadzor objekata, i onih starijih, u našem korištenju. - napominje direktor Matošić.