Novo dječje igralište u Solinu devastirano: Grad prijavio slučaj policiji

Novoobnovljeno dječje igralište u Ulici Petra Kružića u Solinu ovih je dana postalo meta vandala. Razbijene sprave, išarana oprema i oštećena infrastruktura prizori su koji su dočekali građane i gradsku upravu, svega kratko nakon uređenja prostora namijenjenog najmlađima.

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević oštro je osudio uništavanje javne imovine, istaknuvši kako se, nažalost, ne radi o izoliranom slučaju. Dječja igrališta, kako navodi, česta su meta devastacije, a najnoviji incident posebno zabrinjava jer je riječ o tek uređenom prostoru.

– Nažalost, ovo vrlo vjerojatno nije djelo nekoga “sa strane”, već nekoga tko živi u blizini i za koga su ovakvi sadržaji i uređeni – poručio je gradonačelnik, dodajući kako se nakon niza sličnih situacija nameće pitanje ima li smisla ulagati sredstva i energiju u podizanje kvalitete života ako se imovina sustavno uništava.

Slučaj je prijavljen policiji, a iz Grada izražavaju nadu da će počinitelji biti otkriveni te da će šteta biti nadoknađena. Ninčević se osvrnuo i na sve češće prijedloge o postavljanju videonadzora, istaknuvši kako ni kamere same po sebi nisu uvijek učinkovito rješenje jer se počinitelji često trude prikriti identitet.

Gradonačelnik je pritom apelirao na roditelje i zajednicu da preuzmu dio odgovornosti u odgoju mladih, poručivši kako je važno djecu učiti poštivanju zajedničke imovine i prostora koji su uređeni za njihovu dobrobit.