Novo arheološko otkriće otkriva tajne antičkog Zadra i nekropole stare 2000 godina! Što se krije ispod Relje?

Ispod današnje zadarske Relje krije se bogata i slojevita povijest koja seže više od dva tisućljeća unatrag. Najnovija arheološka istraživanja na prostoru nekadašnjeg HAK-a otkrila su nove antičke grobove, dodatno potvrdivši kako se upravo na tom području nalazi dio velike nekropole rimskog Zadra – antičke Iadere.

Groblje izvan zidina, uz glavnu cestu

U rimsko doba groblja su se, prema tadašnjim običajima, nalazila izvan gradskih zidina, najčešće uz glavne prometnice. Upravo uz jednu takvu cestu Rimljani su na području današnje Relje pokapali svoje mrtve gotovo 500 godina – od kraja 1. stoljeća prije Krista pa sve do 5. stoljeća.

Riječ je o iznimno važnom arheološkom lokalitetu koji svjedoči o kontinuitetu života i običaja u antičkom Zadru.

Više od 3000 grobova

Na širem području Relje – koje uključuje današnji trgovački centar, Casa Minimu, TIZ, Crkvu sv. Ivana i Vrt Relja – arheolozi su od 19. stoljeća do danas pronašli više od 3000 grobova.

Uz same ukopne strukture otkriveni su i brojni grobni prilozi koji pružaju vrijedan uvid u život i običaje tadašnjih stanovnika. Među nalazima su stakleno i keramičko posuđe, nakit, lucerne te novac.

Nova istraživanja donijela nova otkrića

Najnovija istraživanja na prostoru bivšeg HAK-a provodi Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru, pod vodstvom izv. prof. Igora Borzića i izv. prof. Ivane Jadrić-Kučan.

Tijekom radova otkriveno je još nekoliko antičkih grobova, među kojima i oni u keramičkim i staklenim urnama te amforama.

Ova otkrića dodatno potvrđuju arheološku vrijednost Relje i njezinu ključnu ulogu u razumijevanju prošlosti antičkog Zadra.

Važan dio identiteta grada

Relja se tako još jednom potvrđuje kao jedno od najvažnijih arheoloških područja u Zadru, koje iznova otkriva slojeve povijesti skrivene ispod suvremenog urbanog tkiva.

Svako novo istraživanje donosi nove fragmente priče o životu, smrti i običajima u antičkoj Iaderi – priče koje i danas oblikuju identitet grada.