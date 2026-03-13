Novinar HRT-a osuđen zbog prijetnje, prijavio ga kolega

Edi Škovrlj, poznati novinar HRT-a iz Zadra, osuđen je na šest mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine, zbog kaznenog djela prijetnje na štetu Ante Kolanovića, također poznatog novinara iz zadarskog centra HRT-a.

Škovrlj je prema optužnici djelo počinio 11. travnja 2017., godinu dana nakon što je Kolanović postao novi v.d. rukovoditelja HRT-ova Centra Zadar, na čijem čelu je do tada bio upravo Škovrlj.

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru je optužnicu protiv Škovrlja podiglo 12. veljače 2018. a prvostupanjska presuda je donijeta 2. ožujka ove godine na Općinskom sudu u Šibeniku, gdje je predmet delegiran 2019. godine.

- U kaznenom predmetu ovog suda protiv okrivljenika Edija Škovrlja iz Zadra, a povodom optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Zadru od 12. veljače 2018., donesena je i objavljena nepravomoćna prvostupanjska presuda 2. ožujka 2026., kojom je imenovani okrivljenik proglašen krivim zbog učina kaznenog djela prijetnje iz čl. 139. st. 3. u svezi st. 1. Kaznenog zakona, počinjenog 11. travnja 2017., u Zadru, na štetu Ante Kolanovića te je okrivljenik Edi Škovrlj osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci. Na temelju čl. 56. KZ/11 okrivljeniku je izrečena uvjetna osuda te se kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci na koju je okrivljenik osuđen neće izvršiti ako okrivljenik u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo – navodi se u odgovoru kojeg smo dobili od zamjenice predsjednika Općinskog suda u Šibeniku, sutkinje Zorane Gligić Spahija.

Što se točno dogodilo prije devet godina između Škovrlja i Kolanovića, nismo uspjeli saznati. Kolanović nije htio razgovarati sa Slobodnom Dalmacijom te ih je uputio na svog odvjetnika Ivana Bitangu koji je također ostao zaključan za okolnosti prijave koja je dovela do kaznenog progona Škovrlja. Komentar na nepravomoćnu presudu zatražili smo i od Škovrlja, ali na naše poruke nije reagirao, kao ni na pitanje hoće li se žaliti na prvostupanjsku presudu.

Hrvatsku radioteleviziju su pitali je li im poznato da je Edi Škovrlj nepravomoćno osuđen zbog prijetnje Kolanoviću, odnosno je li ih Škovrlj izvijestio o presudi. Zanimalo nas je znaju li gdje se i kada dogodio incident te jesu li Škovrljeve prijetnje možda bile upućene u svezi obavljanja posla. Pitali su ih i je li zbog incidenta Škovrlj možda već bio sankcioniran unutar kuće te kako će se to odraziti na njegov status u Centru Zadar. Međutim, iz Komunikacija HRT-a ubrzo smo dobili kratak odgovor da "Hrvatska radiotelevizija nema saznanja o navedenome".

Inače, kazneno djelo iz članka 139. st. 3. u svezi st. 1. Kaznenog zakona, odnosi se na ozbiljnu prijetnju drugome kakvim zlom da bi ga ustrašio ili uznemirilo, kao što je primjerice prijetnja smrću, a djelo je pritom počinjeno, između ostalog, prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti ili u vezi s njezinim radom ili položajem, ili prema novinaru u vezi s njegovim poslom. Kazneni progon protiv Škovrlja zbog toga je pokrenulo Općinsko državno odvjetništvo po službenoj dužnosti a nakon Kolanovićeve prijave. Škovrlj je dobio najnižu zakonom zapriječenu kaznu, koja se kreće od šest mjeseci do pet godina zatvora, ali pod uvjetom da novo kazneno djelo ne napravi u naredne dvije godine.

Podsjetimo da je Škovrlj u travnju 2016. smijenjen s mjesta rukovoditelja HRT-ovog Centra u Zadru, a na njegovo mjesto je imenovan Ante Kolanović, koji je sve do razrješenja na vlastiti zahtjev u svibnju prošle godine, bio u statusu vršitelja dužnosti. Kolanovića je naslijedila njegova zamjenica i dugogodišnja novinarka zadarskog centra HRT-a Kristina Štrbac, tako da i on i Škovrlj sada rade kao televizijski reporteri.