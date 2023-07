Novi zeleni projekt: Osigurana sredstva za prvu fazu uređenja parka Garagnin

Na 15. održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Trogira, najvažnija usvojena točka odnosila se na rebalans proračuna kojim su za dva milijuna eura povećane investicije u komunalnu infrastrukturu. Dio sredstava odnosi se na vanjska sufinanciranja, ona od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 240.000 eura kojima će se uređivati parkovi Fortin i Žudika, te iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iz kojeg je nedavno odobreno 107.000 eura za uređenje cesta na Drveniku Velom i Malom. Veći dio rebalansa odnosi se i na gradske investicije i na pripremu projektne dokumentacije.

„Predvidjeli smo sredstva za izradu dokumentacije za izgradnju društvenog doma u Planom koji bi trebao biti na istoj parceli koja je predviđena za POS stanove. Krećemo u izradu dokumentacije za uređenje obalnog pojasa od novouređene plaže Saldun prema Đuri Đakoviću te za nastavak šetnice na Brigima do Malog mosta. Povećali smo iznos za dječje igralište u Krtinama, nešto malo za drveni most preko Foše te za rekonstrukciju Ulice Tina Ujevića. Dio tih povećanja proizlazi iz stalnih promjena stanja na tržištu, a negdje smo napravili projekte pa imamo i konkretnije izračune“, istaknuo je gradonačelnik Ante Bilić.

Najveći dio novog iznosa za komunalnu infrastrukturu odnosi se na uređenje parka Garagnin za čiju će se prvu fazu utrošiti 500.000 eura.

„Ne želimo da taj projekt više čeka i svjesni smo da Grad u cjelovitu rekonstrukciju koja je procijenjena na gotovo 6 milijuna eura neće moći ići sam. Dok se ne otvore prikladni fondovi, krećemo u prvu fazu uređenja koja se odnosi na uređenje hortikulture, staza te postavljanje klupa i rasvjete. Reducirali smo ovu fazu i u sklopu nje se neće ići u uređenje postojećih objekata u parku. Upravo je raspisan natječaj FZOEU na koji ćemo se prijaviti i vjerujem tako ishoditi dio sredstava. Do kraja godine trebali bismo krenuti u ovaj projekt.“

Na sjednici su također usvojena sva izvješća gradskih ustanova i tvrtki. Povećan je i iznos zakupa za gradski prostor u prizemlju Kneževa dvora za 15% te je ugovor produljen za još 5 godina.

Aktualiziralo se pitanje o uređenju društvenog doma u Arbaniji za koji je nije prošao amandman oporbe, no gradonačelnik podsjeća da amandman nije potreban jer je projekt već neko vrijeme u pripremi.

„Mi smo već odradili proces legalizacije tog prostora i naručili izradu projektne dokumentacije za što je osigurano 26.000 eura. Znajući sve to, ulaganje amandmana mogu nazvati običnim populizmom, a s obzirom na to da kolege iz oporbe nikad u životu nisu realizirali ni jedan komunalni, veliki ili društveno koristan projekt, očito je da ne znaju kako se to radi“, zaključio je gradonačelnik Bilić.