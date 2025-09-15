Novi udar na džepove onih koji kupuju stan: "To je pohlepa!"

Novi udar na džepove onih koji kupuju nekretninu. Veliki broj investitora traži vrtoglave iznose u vidu kapara koje umjesto uobičajenih 10% sada iznose i do 50% ukupne cijene stana.

Zašto cijene kvadrata iz mjeseca u mjesec rastu, pojasnio je predsjednik obrtničke komore, Antun Trojnar:

"Zbog povećanja ulaznih cijena materijala, svakodnevnih pritisaka povećanja cijena radne snage, povećanja cijene zemlje, ali i zbog drugih sudionika koji čine cijenu kvadrata stana".

No, nije samo cijena kvadrata problem.

Sve veći broj investitora traži kapare u iznosu i do 50% ukupne cijene stana, javlja Dnevnik.hr. Tako imaju jamstvo da će nekretninu doista i prodati, ali i novac kojim gradnju financiraju.

"Po meni je to pohlepa i mislim da nema potrebe. Najlakše je raspolagati sa tuđim novcem i graditi, a to u principu nisu pravi investitori", rekao je Trojnar.

"Dvoje mladih ljudi sa nekakvim ok plaćama si ne mogu to priuštiti. 50 % iznosa je jako puno novca i naravno da ako daješ 90 ili 100 000 eura da si u strahu", komentirao je Luka Bakić iz Zagreba.