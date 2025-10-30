NOVI UDAR NA DŽEP GRAĐANA Subvencije se režu, režije rastu: struja, plin i grijanje skuplji već od studenoga

Vladine šakre režu subvencije, a samim time rastu režije.

Od studenog, računi za struju na mjesečnoj razini rast će u prosjeku za nešto više od 3 eura. A početkom nove godine bit će veći za više od 5 eura. Mjesečni račun za plin u prosjeku će poskupiti za 4 eura. Toplinska energija za nešto više od 3 eura.

"Što potrošim to moram i platiti", "Ja baš ne trošim puno jer uglavnom nisam kod kuće, a vidjet ćemo što će drugi reći. Ja imam plaću, a onima s mirovinama bit će teže", "Nema boljeg vremena za ovo, mi smo studenti i živimo od crkavice", komentirali su građani.

Najugroženijima ostaje mjesečni vaučer od 70 eura po kućanstvu, piše Dnevnik.hr.

"Onima koji su u potrebi direktno pomažemo s vaučerima, kako bi bolje, lakše i jednostavnije podnijeli ovo malo povećanje, iako je ono uvijek veliko za onoga tko ima malo, ali smo nastojali amortizirati to drugim mjerama", poručio je Branko Bačić, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Umirovljenicima pod bor, stiže godišnji dodatak.

"6 eura po godini staža na prosječan mirovinski staž od 31 godinu. Svaki umirovljenik koji ima te godine dobit će 186 eura u prosincu ove godine", rekao je Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

"Dakle, 210 milijuna eura za godišnji dodatak izdvojeno je za naše umirovljenike", poručio je premijer Andrej Plenković.

Umirovljenici ne dijele isto oduševljenje. 6 eura po godini staža znatno je manje od onoga što su tražili.

"Jedino što će to malo omogućiti je da za Božić imaju malo više novaca, pa da ipak mogu počastiti svoje unuke i sebe same", rekla je Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

A ima li boljeg života za umirovljenike?

"Jedino ako se presele na Tajland. Tamo sam čula da je puno jeftinije nego tu", nadodala je Stanišić.

U ovom valu još ostaje 70 smrznutih proizvoda. A sve ide ka tome da se mjere na proljeće potpuno ukinu.