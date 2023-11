NOVI TREND STIGAO I DO SPLITA Svi žele savršenu blagdansku fotografiju: Provjerili smo kako izgleda forografiranje u bajkovitom okruženju

Mladi naraštaji nikad neće upoznati onaj osjećaj iščekivanja od prije 20 i više godina kada su ljudi nosili role filma na razvijanje. Bilo je to doba kada je trebalo kupiti film za fotoaparat, opaliti 36 puta (ili koliko je već slika bilo), a onda ga nositi na razvijanje pa - što ispadne. Neke slike su mogle ispasti vrhunske, druge nikakve, ali dok ih ne biste razvili niste znali što ćete dobiti. Današnja djeca rođena su s mobitelom u ruci i danas svatko tko ima taj uređaj može biti „fotograf“. Mogućnosti su ogromne, daleko je to od onoga prije 20-ak i više godina. Da bi dobili savršen kadar, vi danas možete "škljocnuti" i sto puta, a zatim odabrati fotografiju koja vam se najviše sviđa. Usput je možete i doraditi, obrisati bore (ako ih imate) i ostale nedostatke.

Danas smo svakodnevno u prilici ovjekovječiti neke posebne trenutke, mobiteli su nam puni fotografija, no često se dogodi da ih ne razvijemo. Mnogi se vode mišlju da su u mobitelu ili na računalu sigurne, no problemi se pojave kada tehnologija – otkaže poslušnost. Zato ne bi bilo loše s vremena na vrijeme razviti koju sliku, čisto da ne nestanu zajedno s hard diskom računala. Lijepo je imati uspomene, one će nam uvijek biti u sjećanju, ali još je ljepše kada idu u paketu s dobrim fotografijama. Upravo fotografije će vas vratiti u te lijepe dane i pomoći vam da ih otrgnete zaboravu.

Obiteljski portreti sve popularniji

Kako se vremena mijenjaju, tako se mijenjaju i trendovi. U posljednje vrijeme popularno je angažirati fotografa da bi dobili što ljepše slike svoje obitelji koje ćete zatim „okačiti“ na društvene mreže ili poslati svojim najmilijima. Od blagdanskih slika, a mislimo na one nastale ispred božićnog drvca, možda u prigodnoj odjeći, možete napraviti čestitke koje ćete slati obitelji i prijateljima. Pregršt je mogućnosti, a sve su nam nekako došle s većim korištenjem društvenih mreža. Facebook i Instagram postali su nam svakodnevni suputnici, objave se čitaju s prvim gutljajima kave, a koliko god to nosilo nedostataka (znamo da nije dobro previše buljiti u ekran), ima i svojih prednosti. Na taj način u kontaktu smo s ljudima koji su nam kilometrima daleko, možemo pratiti njihovu djecu koja rastu i mijenjaju se, a nemamo ih priliku vidjeti uživo.

Naravno da će na društvene mreže ili u okvire pa na zid ići one najbolje i najljepše fotografije. Osim za svadbe i krštenja, danas se fotografe angažira i za obiteljske portrete, a posebno su zanimljivi oni nastali u bajkovitom okruženju. Kako nam dolazi najljepše doba godine, tako imate prigodu slikati se s Djedom božićnjakom, ispred nekoliko božićnih drvaca, s pahuljicama snijega koje lete… Upravo takve fotografije možete dobiti kod Jelene Jukić i Roberta Pleška u Splitu. Ovih dana upustili su se u tu avanturu i čini se da je interes Splićana za takvom vrstom uspomena velik.

Upitali smo Jelenu kako je došla na ovu ideju.

„Božić je omiljeni kršćanski blagdan i svi žele imati dobru blagdansku fotku koju šalju prijateljima i obitelji kao digitalnu čestitku. Bavim se organizacijom originalnih i inovativnih dječjih rođendana i animacijom djece na raznim eventima, prigodama poput vjenčanja, pričesti, krizmi. I vidim koliko roditelji vole fotografije koje su za mene najljepše uspomene i podsjetnik na lipe momente koje život nosi.

Jako volim fotografiju i ideja se rodila spontano. A volim se izražavati kreativno tako da je izrada božićne scenografije pravi gušt, uživam u tome. Ideje smišljam već krajem ljeta.

Prošle godine sam napravila pilot projekt i odaziv je bio odličan. Zato sam ove godine krenula u ozbiljniju suradnju s profesionalnim višestruko nagrađivanim fotografom Robert Pleškom.

Suradnja je odlična. Timski rad. Međusobno se nadopunjujemo. On hvata najbolje momente na setu, a ja nastojim izvući osmijeh djeci i pripremiti scenu i rekvizite“, kaže nam Jelena.

Sanjke, pokloni, umjetne grude

Pojasnila nam je i koliko traje snimanje u božićnom ugođaju. Inače, imaju četiri različite božićne scenografije tako da svatko može izabrati nešto za sebe.

„Snimanje traje u prosjeku 20-30minuta. U ponudi imamo četiri bajkovite božićne scenografije s mnoštvom rekvizita. Tako imamo sanjke, poklone, drvene igračke, čak i umjetne grude. Nastojimo postići da fotografiranje bude zabavno, interaktivno, da se djeca i roditelji zabave“, kaže nam sugovornica.

Mnogi roditelji žele da njihovi mališani imaju ovakve fotografije, no manja djeca nisu uvijek raspoložena za snimanje.

„Iskustvo iz animacije i rada s djecom mi pomaže na photo shootingu tako da brzo izvučemo djeci osmijeh na lice“, kaže nam Jelena.

Za sada su zadovoljni interesom Splićana za ovakvu vrstu uspomena.

„Interes je iznad svih očekivanja. Mi smo nastojali izaći građanima u susret s promotivnim cijenama tako da si svatko može priuštiti fotke iz snova“, kaže nam za kraj Jelena.

Ukoliko i vi želite savršenu obiteljsku fotografiju možete se javiti na broj 097 602 5281 ili putem Instagrama.

