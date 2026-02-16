NOVI TREND Hrvatski tinejdžeri udišu energetski prah, evo o čemu se radi

Sniffit, energetski prah koji se udiše kroz nos i obećava trenutačni "boost" energije i budnosti, postaje novi trend među mladima. Proizvođač ga promovira kao alternativu klasičnim energetskim pićima, ističući da je blaži za želudac. Umjesto ispijanja napitka, korisnici prah udišu kroz nos, a proizvođač ga reklamira kao "praktično rješenje za brzo podizanje energije".

Iako proizvođač naglašava legalnost i sigurnost, Sniffit izaziva kontroverze. Sličan energetski prah u Francuskoj je zabranjen jer podsjeća na konzumaciju ilegalnih droga te se kritički promatra kao banalizacija uzimanja takvih supstanci.

Bijeli prah zabranjen maloljetnima. Koliko je previše?

Energetski prah sadrži kombinaciju stimulansa i dodataka za energiju, uključujući kofein, taurin, vitamine B3 i L-teanin, uz mentol. Dolazi u maloj bočici s deset doza, a cijena jednog pakiranja iznosi 16 eura.

Proizvođač ga promovira kao zamjenu za klasična energetska pića, no za razliku od njih, koja u Hrvatskoj nisu zabranjena maloljetnicima, prodaja Sniffit praha zabranjena je osobama mlađima od 18 godina.

"Ukupna masa jedne doze iznosi približno 100 mg, a količina kofeina po dozi je 50 mg, što je manje od prosječne šalice kave i značajno manje od većine energetskih napitaka. Jedan sniff (uporaba) iznosi jednu mjericu veličine debljeg graška. Po potrebi se može koristiti više puta dnevno. Ne preporučuje se prekoračiti ukupni dnevni unos kofeina od 200 mg iz svih izvora", rekao nam je proizvođač Marko Šepac iz tvrtke Max Media d.o.o.

Proizvod se intenzivno promovira na društvenim mrežama, gdje se objavljuju videa u kojima prolaznicima na ulici nude da isprobaju prah i podijele svoje dojmove. Dostupan je putem službene internetske stranice te u pojedinim trgovinama.

Jedno pakiranje kupili smo i sami, a prodavačica nam je pritom rekla kako za proizvod vlada sve veći interes među maloljetnicima, zbog čega ga u trgovini drže zaključanog kako ne bi bio lako dostupan.

Proizvođač tvrdi da ne postoje znanstveni dokazi o dugoročnim štetnim učincima pri umjerenoj i pravilnoj uporabi aromatskih proizvoda ove vrste. Kako bismo provjerili tu tvrdnju i doznali na koji način kombinacija kofeina, taurina i ostalih sastojaka iz praha može djelovati na organizam, obratili smo se relevantnim institucijama.