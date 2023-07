NOVI SUKOB MUĆKOG NAČELNIKA I PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA Stupalu uskratili da koristi službeni auto 24 sata, on odluku Općinskog vijeća stavio van snage

Općinsko vijeće Muća zabranilo je načelniku Filipu Stupalu da koristi službeni automobil 24 sata, odnosno da ga koristi i u privatne svrhe. Po toj novoj odluci Stupalo bi trebao van radnog vremena kad koristi službeni automobil Općine u službene svrhe sam sebi ispunjavati radni nalog, protumačio je predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Šolić.

- Postojećom odlukom to je bilo nekontrolirano, dakle 24 sata na dan. U svom mandatu Stupalo je kupio tri potpuno nova automobila. Ovo je treće u nizu. Jedno od njih, starosti možda jednu, dvije godine, razbio je u cijelosti. To je bila Mazda 6. Sad vozi Škodu Octaviju. Prije je bila Golf petica. I tako. Sad je nova konstelacija snaga. Mi smo donijeli tu odluku, međutim, on je, tako je po zakonu, uskratio, stavio van snage. On se "vadi" da to nije u našoj nadležnosti. Pa i ona ranije, da može koristiti auto 24 sata, donesena je na Općinskom vijeću - kazao je Šolić očekujući da Ministarstvo da svoj pravorijek.

Dodaje kako je Stupalo od njega zatražio da povuče tu odluku ali je taj zahtjev odbio. Šolić nam nije uspio odgovoriti koliki je godišnji trošak načelnikovog službenog automobila jer "tu stavku u proračunu on uđuturi", navede pod neku drugu stavku.

- Čisto sumnjam da veliki broj načelnika i gradonačelnika ima te mogućnosti. Svi mi imamo privatne živote i ja kao predsjednik Općinskog vijeća vozim svoje auto iz 2005. godine. Toj bahatosti nema kraja. Po Statutu i zakonu vijećnik ne može odgovarati za izrečeno, komentare, postavljeno pitanje na sjednici Vijeća, a on vijećnicima prijeti zbog donešene odluke kaznenom prijavom - rekao je Šolić i naveo još nekoliko primjera nesuglasja između načelnik i Općinskog vijeća.

- Od devet odluka, on je sedam stavio van snage. Jedna od njih je i odluka o osnivanju spomen sobe za poginule hrvatske branitelje. Čak i njegovi su glasali za to. Sve to omogućuje nakaradni zakon tzv. lex šerif. Stupalo obrazlože da je u načelnikovoj isključivoj nadležnosti raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine - dodao je Šolić upitavši se koja je njegova uloga i uloga svih drugih vijećnika Općine Muć. Stupalo je, kaže Šolić, odbio da se ustroji i ured predsjednika Općinskog vijeća.

Na sve ove navode nije se, ni nakon više pokušaja, uspjelo dobiti komentar načelnika Filipa Stupala.

U Općinskom vijeću Muća od travnja o ove godine većinu čini Šolić s liste MOST-HSP i šest vijećnika Domovinskog pokreta, a načelnika u opoziciji podržavaju dva iz HDZ-a i četiri vijećnika sa Stupalove liste.