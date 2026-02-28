Close Menu

Novi studentski dom na kampusu: 700 mjesta za studente u Splitu

Dom za 700 studenata

Splitsko sveučilište, na kojemu studira 20 tisuća studenata, godinama se bori s kroničnim nedostatkom mjesta u domovima. Mnogi studenti u unajmljenim stanovima - zbog turističke sezone iz njih moraju izići prije ljetnih ispitnih rokova. Veseli zato vijest da u kampusu uskoro počinje gradnja novog studentskog doma.

Zadranka Leona Šalov živi u studentskom domu "Franjo Tuđman". I smatra se sretnicom, piše HRT.

- Za brucoše je čak najlakše, a za sljedeće godine je dosta teško. Tu je jako bitan prosjek na fakultetu i ako nemamo neki lošiji, ajmo reći, socioekonomski status, zapravo je dosta teško dobit dom, kaže Leona Šalov, studentica komunikacije i medija, Zadar.

I sve je teže. Za jedno od 1170 mjesta prošle godine natjecala su se dva i pol studenta. Mnogi će bez jeftinog smještaja u domu ostati i ove godine.

- Mi moramo znati da 6000 studenata koji studiraju na sveučilištu u Splitu je trenutno po studentskim stanovima i da studenti dijele isto tržište kao i turisti. I to zapravo najveći problem. Studente stanodavci izbacuju iz stanova pred početak sezone, upozorio je Jerko Šarić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

Velik je problem i cijena najma.

- Imam dosta prijatelja iz Knina koji su u najmu u stanovima, ali preskupo im je i ne isplati im se baš. Ne mogu platiti, a teško im je upasti u dom, kaže Marinela Bošnjak, studentica, Knin.

Da bi se alarmantno stanje ublažilo, uskoro na kampusu počinje gradnja novog studentskog doma. Postupak je započeo rektor Dragan Ljutić još u prvom mandatu, a arhitekt je Dario Gabrić. Gradit će se južno od postojećeg, imat će 700 kreveta.

- Radi se o objektu koji ima devet katova, devet etaža i dvije podzemne etaže, sa 140 parkirališnih mjesta. Ukupno je u pitanju 22 000 kvadrata i zaista se radi o jednom ogromnom objektu, rekao je Nikola Koceić- Bilan, prorektor za studente, nastavu i poslovanje Sveučilišta u Splitu, piše HRT.

Koji će podignuti studentski standard i financirati se većinom - europskim novcem.

- U pitanju je financiranje od 36 milijuna eura. Predviđeni troškovi ovog doma su ipak nešto veći. Mi očekujemo snažnu potporu, kao i uvijek, naše Vlade i lokalne zajednice, dodao je Koceić.Bilan.

Trebat će namaknuti još petnaestak milijuna, jer je plan dom otvoriti do lipnja 2028., kada je Split domaćin Europskih sveučilišnih igara.

