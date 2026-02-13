Novi sportski tereni i igrališta diljem županije: Dodijeljeno 95.500 eura za osam projekata

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban upriličio je potpisivanje ugovora s osam gradonačelnika i načelnika o sufinanciranju uređenja postojećih i izgradnju novih sportskih objekata i dječjih igrališta.

- Danas sam imao zadovoljstvo, uz dožupana Stipu Čogelju i pročelnika Željka Primorca dodijeliti još osam ugovora iz projekta ''100 sportskih''. Projekt je vrijedan 358 tisuća eura, a iz njega je sufinancirano 25 lokalnih zajednica diljem Splitsko-dalmatinske županije. Ovih osam današnjih ugovora je ukupne vrijednosti 95. 500 eura za opremanje sportskih terena, izgradnju malih sportskih terena isključivo za stanovništvo s određenog mikro područja u njihovim lokalnim zajednicama pa i za određene klubove i rekreativce. Posebno je važno što smo ovim ugovorima premašili brojku od 100 objekata – kazao je župan Boban.

Ono što posebno moramo naglasiti je kako županija Splitsko-dalmatinska osim ulaganja u sport ulaže i u sustav obrazovanja unutar samog sporta ali i za edukacije sportskih trenera te za razne edukacije. Skoro svaki mjesec sportaši donose medalje s natjecanja te na taj način promoviraju županiju u Hrvatskoj i svijetu.

- Uz ulaganja u male sportske terene u lokalnim zajednicama, krećemo s velikim projektom iz NPOO i energetske obnove, uređenje sportskih dvorana i izgradnja novih škola. Nedavno smo pokrenuli rekonstrukciju dvorane u Kaštelima i Sinju, a ubrzo nas očekuje energetska obnova dvorane u makarskoj , polaganje kamena temeljca u Podstrani, Postiri, Milni, Marini, Košutama i Segetu. Važno nam je da djeca treniraju i borave i na svježem zraku te im na ovaj način osiguravamo uvjete za njihov rad – zaključio je Boban.

Zamjenik župana Stipe Čogelja naglasio je kako je ostvarenje cilja od 100 sportskih terena bio ambiciozan, ali ostvariv projekt, zahvaljujući stabilnijem financiranju i dostupnosti nacionalnih i europskih sredstava. Istaknuo je kako Županija ostaje snažna potpora jedinicama lokalne samouprave u pripremi i realizaciji novih projekata.

Pročelnik Upravnog odjela za kulturu, tehničku kulturu i sport Željko Primorac naglasio je da će, odmah po zaključenju obveza iz protekle godine, biti raspisan novi natječaj za opremanje i izgradnju novih sportskih sadržaja. Za novi natječaj već je osigurano oko 300.000 eura, uz mogućnost povećanja sredstava ovisno o interesu jedinica lokalne samouprave.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić izrazio je zadovoljstvo nastavkom programa i njegovim učinkom na mlade i lokalne zajednice.

- Ovim projektom rekonstruiramo igralište na Žminjači za koje smo dobili oko 5000 eura ali se radi na manjem zahvatu na dječjem igralištu. Svaki iznos je hvale vrijedan, a mi kao jedinica lokalne samouprave se trudimo izgraditi što više sadržaja, a u tijeku je izgradnja nova sportska dvorana i nova škola – kazao je Dropuljić.