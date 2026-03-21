Novi sportski događaj stiže u Split. Vodit će ga Goran Ivanišević

Danas je javnosti predstavljen projekt “Tennis Summer Academy by Goran Ivanišević”, koji će se tijekom kolovoza 2026. godine održati u Splitu.

Riječ je o dvotjednom teniskom kampu pod vodstvom proslavljenog wimbledonskog pobjednika Gorana Ivaniševića, koji će okupiti oko 120 mladih tenisača iz Hrvatske i inozemstva. Projekt uključuje i atraktivna popratna događanja, među kojima se ističe revijalni program na Prokurativama.

Podršku projektu dao je gradonačelnik Tomislav Šuta, istaknuvši kako je Split rasadnik teniskih šampiona te da su sport i sportaši jedan od najvrjednijih kapitala našeg grada. Naglasio je i kako svaka inicijativa koja promiče sport kao način života, pozicionira Split kao središte sportskih događanja te doprinosi njegovoj međunarodnoj prepoznatljivosti zaslužuje punu podršku Grada.