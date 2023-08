NOVI SOFISTICIRANI NAČIN PREVARE? Iznajmiš romobil, a Švicarac ti skida s bankovnog računa dok ga ne blokiraš

Upozorenje svima koji koriste električne romobile u Šibeniku tvrtke Zisch d.o.o. registrirane u Biogradu na moru, čiji je vlasnik Sascha Alexander Aplas iz Švicarske. Žena je danas (podaci poznati redakciji) upisala sve podatke s bankovne kartice, uključujući zaštitni CVC broj s poleđine, u aplikaciju Bird - Ride electric kako bi platila svome djetetu uru vremena vožnje električnim romobilom. Cijena za taj gušt je 5 eura.

Nazvala je banku i blokirala račun

Kad je dijete završilo vožnju pokušalo je vratit romobil na platformu odakle ga je i uzeo. U aplikaciji opcija P za gašenje i parkiranje se nije dala aktivirati. Mislili su da je možda platforma pokvarena pa su isto pokušali na istoj takvoj malo dalje, ali "stiskanje" Parking i Stop bilo je bezuspješno.

Slučajni prolaznik kojem se obratila rekao joj je da nije prva kojoj se to dogodilo, da se radi o prevari. U tom trenutku je otvorila svoje bankarstvo i vidila da joj je skinuto još 70 eura. Nazvala je banku i blokirala račun. Istog trenutka joj je stigao mail sa upozorenjem da je plaćanje zaustavljeno, a također, istog tog trenutka romobil se zaključao.

Na vrhu stoji jedna friško negativna...

- Nisam ni posumnjala kad je danas kartično plaćanje uobičajeno da se tako nešto moglo dogodit usred grada. Nisam posmislila da je išta ilegalno, da će se išta dogodit bez mog odobrenja. To mi je bilo strašno. Skidali su s moje kartice dok god nisam zvala banku i blokirala račun - kazala nam je šokirana majka koju je skupo koštao đir romobilom. Kazala nam je kako je na parkirno mjesto bio neki telefonski broj za pomoć ali da očito nije bio ni neki besplatni 0800 ni hrvatski.

Aplikaciju Bird - Ride electric se može skinut da Goohle Playa i inače ima dobre recenzije, 4,7 zvjezdica od 212 tisuća. No, na vrhu stoji jedna friško negativna od 23. srpnja ove godine koja opisuje identičan slučaj i to s naslovom: DONT INSTALL, THEY WILL SCAM YOU FOR YOUR MONEY.

"After you start your ride they don't show you any parking spaces, even if you are standing where you picked him up, so they don't allow you to end the ride and continue charging you!!!! I had to call my bank and cancel my card, such a terrible experiance. I feel violated", stoji u recenziji korisnika Marka, zanimljivo, naše gore list.

"Achtung bei der ersten Fahrt"

Je li problem prekid komunikacije između postaja, platformi električnih romobila, što uzrokuje kontinuirano terećenje bankovnog računa iznajmitelja, ili je vlasnik promijenio "poslovnu politiku", upit smo poslali tvtrki ZISCH-u u Švicarskoj. Odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

Za kraj, na stranicama te tvrtke važno napominju: DEINE SICHERHEIT, Achtung bei der ersten Fahrt! Mit diesen Tipps bist du von Anfang an sicher unterwegs. (VAŠA SIGURNOST, Pazite na prvu vožnju! Uz ove savjete bit ćete sigurni od samog početka.)