NOVI SKANDAL Trener tajno snimao sportašice u svlačionici, evo koja ga je kazna dočekala

Kada je trenera Petra Vlachovskýja u jesen 2023. odvela kriminalistička policija, to je bio šok za žensku momčad češkog kluba 1. FC Slováckog. Nogometašice nisu znale što se dogodilo. Istovremeno, pred njima je bio zahtjevan raspored - prvo praška Slavia u nacionalnoj ligi, a zatim pretkolo Lige prvakinja.

Nisu imale pojma u što će se ta priča pretvoriti. U početku nisu htjele vjerovati onome što je policija, zapravo slučajno, otkrila. Kad su pratili račune ljudi na erotskoj stranici za upoznavanje Amatéři.com koji su tamo razmjenjivali dječju pornografiju, otkrili su da Petr Vlachovský tajnim kamerama snima žensku nogometnu momčad dok se presvlače i tuširaju. Nogometašice, koje su bile žrtve perverznog ponašanja muškarca kojem su potpuno vjerovale, sada su se povjerile istraživačkom programu Seznam Zpráv Ve stínu. Odlučile su progovoriti, između ostalog, i zato što je Petr Vlachovský završio bez značajnije kazne - sud mu je u potpunoj tišini, bez javne rasprave, izrekao uvjetnu kaznu, piše Večernji list.

Nogometašice nikada nisu primijetile kameru kojom ih je njihov trener snimao. Kristýna Janků je tek od policije saznala da je kameru skrivao u ruksaku koji je držao u svlačionici sa svojim igračicama.

„Kamera je morala biti minijaturna, nikada je nismo vidjeli i nikada nam nije palo na pamet da bi on mogao učiniti nešto takvo. Vrlo dobro je to smislio“, kaže Kristýna Janků.

Ona i ostale suigračice morale su se identificirati policiji na video snimci. Kako opisuju u podcastu Ve stínu, Petr Vlachovský prošao je s blagom kaznom: jednom godinom zatvora s trogodišnjom uvjetnom kaznom, petogodišnjom zabranom treniranja i odštetom od 20.000 kruna svakoj od žrtava.

Igračice smatraju da je kazna koju je Vlachovský dobio neadekvatna. „To je ruganje. Svi se osjećamo isto u vezi s tim. Ali istražitelj me prethodno upozorio da ne bismo trebali ništa očekivati ​​zbog čeških zakona, jer su dječja pornografija ili seksualno zlostavljanje najmanje kažnjivi“, opisuje Kristýna Janků.