Novi Rubenov potez podigao prašinu?

Belgijski sportski novinar i suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, otputovao je u otočnu državu Sejšeli, istočno od Afrike. Na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj zamišljeno pozira u avionu, a pažnju je privukao vjenčani prsten na njegovoj ruci.

Nakon što je stigao tamo, uživao je u vožnji brodom, trčao je i odmarao na plaži.

Čini se da ga ne diraju puno medijski napisi o njegovom burnom ljubavnom životu, piše Story.

Njegova supruga Blanka nedavno je gostovala u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' i tako prekinula medijsku šutnju. Progovorila je o životu nakon sportske karijere, važnosti sporta za djecu i novim projektima kojima se bavi.

Iako nije ništa otkrila o svom privatnom životu, mnogi su primijetili da na njenoj ruci nema vjenčanog prstena. Time je dodatno potaknula šuškanja o razvodu od Rubena.