Novi rezultati mjerenja: Zrak na Brdima je čist

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije objavio je rezultate jednogodišnjeg mjerenja kvalitete zraka na mjernoj postaji GK Brda (razdoblje: 2.7.2024. – 30.6.2025.).

Rezultati su jasni: Zrak je ocijenjen I. kategorijom kvalitete – to znači da je neznatno onečišćen i spada u najpovoljniju ocjenu.

U izvještaju su praćeni ključni pokazatelji poput sumporovodika, dušikovih oksida, sumporovog dioksida i lebdećih čestica PM10, a svi rezultati pokazali su da je kvaliteta zraka na području Brda vrlo dobra.

Mjerenja se nastavljaju i dalje, a o svim novim podacima građani će biti pravovremeno obaviješteni.

Svi detalji, uključujući i Godišnji izvještaj mjerenja, dostupni su OVDJE.