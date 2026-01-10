Novi problemi s našim kontroverznim 'kraljem mlijeka': "Zaudara po smrdljivom martinu"

Opet problemi za kontroverznog križevačkog kralja mlijeka Ivicu Jaića (67), upozorili su potrošači ovih dana.

Slučaj je iz virovitičkog Kauflanda u kojem je kupljeno mlijeko „Križevačke mljekare“ s rokom trajanja do 28. 6. 2026. godine i 2,8 posto m.m.

“Nakon otvaranja, ukazalo se promijenjeno agregatno stanje: mlijeko se pretvaralo u grudice i smrdjelo je na „smrdljivog martina“ kakav je već prije bio i u sličnim slučajevima iz istog proizvodnog pogona”, piše “Halo, inspektore”.

Virovitičanka im je ispričala kako su kupili cijeli paket tog trajnog mlijeka i svako je imalo isti smrad i iste grudvice: “Miris je bio sličan onom što ga ispuštaju smrdljivi martini“. Štetu im, kaže, nitko nije nadoknadio.

Proizvođač “Mljekar logistika” odgovorio je kako su provjerili preostale pakete mlijeka koje čuvaju do isteka roka te nisu primijetili nikakvo odstupanje u kvaliteti i procesu proizvodnje.

“Prema slikama koje ste postavili u prilog, vidljivo je da je došlo do oštećenja ambalaže. Ispričavamo se zbog nastale štete, ali očito je da se radi o izoliranom slučaju”, napomenuli su iz Jaićeve mljekare.

Sličan slučaj dogodio se i potkraj 2024. s istim mlijekom kupljenim u Kauflandu. Više potrošača požalilo se da zaudara po “smrdljivom martinu”. Iz Jaićeve mljekare rekli su i tada kako su “utvrdili mikro oštećenja” nastala u transportu ambalaže te ulaska zraka u mlijeko koje se onda kvari.

Inspektori su nedavno utvrdili kako je Mljekar logistika, koja u pogonu u Gradečkom Pavlovcu puni mlijeko pod brendom Križevačka mljekara, potkraj travnja primila pošiljku od 24.000 kilograma sirovog mlijeka iz zone ograničenja u Mađarskoj koja je uvedena kako bi spriječilo širenje slinavke i šapa.

Jaić se na sudu branio kako nisu znali da je zonom ograničenja naknadno obuhvaćen i dio mađarskog okruga Veszpem, otkud su dovezli pošiljku mlijeka. No, sud ga je proglasio krivim i osudio te je tvrtku kaznio sa 3000 eura, a Jaića s 500 eura.

Ivica Jaić poznat je po brojnim kontroverzama. Čak pet njegovih mljekarskih tvrtki završilo je u stečaju. Prvo je propala Križevačka mljekara u kojoj je Jaić bio vlasnik i prokurist, a potom i tvrtka Le-Milk. Nakon toga, stečaj je progutao đurđevačku tvrtku Natura milk u kojoj je bio suvlasnik.

Danas je Jaić na čelu dvije mljekarske tvrtke sa sjedištem u Gradečkom Pavlovcu: jedna je Mljekar logistika koja je uvezla sporno mađarsko mlijeko, a druga Trajno mlijeko d.o.o.