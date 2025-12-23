Novi predsjednik HSS-a: "Partizani u šumu, ustaše u emigraciju"

Novi predsjednik HSS-a Darko Vuletić i SDP-ov krapinsko-zagorski župan Željko Kolar gostovali su u HTV-ovoj emisiji "Studio 4".

Vuletić je komentirao subotnje unutarstranačke izbore. Poručio je kako je izabrano novo vodstvo koje ima svoj program. "Radimo na infrastrukturi, protiv smo ideoloških podjela, poljoprivreda je u fokusu, umirovljenici su u fokusu i druge stvari koje će se vidjeti u budućnosti", izjavio je.

Kolar odgovorio na kritike

Kolar je posljednjih dana na meti kritika oko slučaja izvlaštenja zemljišta u Krapinsko-zagorskoj županiji zbog postavljanja solara i solarnih modula za proizvodnju obnovljive energije.

"Privatni investitor je podnio zahtjev nadležnom upravnom odjelu ili upravnim odjelima po ispostavama za izdavanje lokacijske dozvole za postavljanje solarnih elektrana. Imao je idejni projekt u dvije mape da je potencijalna investicija usklađena s prostornim planovima, imao je potvrdu HEP-a kao distributera i imao je elaborat da ne treba raditi studiju utjecaja na okoliš jer su elektrane razdvojene na manje, do 9,99 kilovata", rekao je Kolar.

"Na temelju te dokumentacije je upravni odjel izdao lokacijsku dozvolu. Prijepor se radi u tome jesu li trebali u tom trenutku imati i energetsku suglasnost. Moja pročelnica i danas tvrdi da nisu trebali, da su je mogli ishoditi i kasnije, što se pokazalo i točnim", dodao je.

Zatražio je razna očitovanja. "Kad ih dobijem, onda ću donijeti odluku. Ako se stvarno dogodilo to da je trebala energetska suglasnost, onda ćemo poduzeti sve mjere koje su nam zakonom omogućene, da se ne dozvoli izvlaštenje na potencijalno nezakonito izdane lokacijske dozvole", najavio je.

Istaknuo je da kao župan ima odgovornost za sve ono što se događa na području njegove županije. "Jasno je da nemam ovlasti i ne potpisujem lokacijske dozvole, građevinske ni uporabne. Nemam ni zakonskih mehanizama da ih poništim. Stav predsjednika SDP-a je identičan mojem stavu. Zakon o izvlaštenju se nije smio dozvoliti", ustvrdio je Kolar.

Društvene podjele

Vuletić smatra kako su za podjele u društvu odgovorni političari. "Banski dvori, Pantovčak i ljudi koji sjede u Saboru trebali bi smiriti tenzije. Premala smo država da se bavimo društvenim podjelama. Nakon 80 godina govorimo o ustašama i partizanima. Moj stav je jasan: partizani u šumu, ustaše u emigraciju", izjavio je.

Kolar je napomenuo da je kao hrvatski branitelj imao samo jednu misao, a to je stvaranje slobodne Hrvatske.

"Prije svega da obranimo, a onda i oslobodimo našu državu. Jedini pozdrav koji priznajem je 'Pozdrav domovini vjerni', a ovaj drugi nisam čuo da je itko od mojih suboraca koristio na ratištu, pa ga ne bi trebalo upotrebljavati ni danas u kontekstu moderne Republike Hrvatske", uvjeren je Kolar.

"Mi smo tu da ljudima osiguramo što bolji život, kvalitetno radno mjesto, priuštivo stanovanje i to je naš posao, a ne da se bavimo prošlošću", naveo je.

Poručio je kako postoji jasna razlika između NDH i antifašističkog pokreta. "To se ne može uspoređivati", naglasio je.

O budućnosti HSS-a i SDP-a

Vuletić je kazao kako je HSS-u u fokusu poljoprivreda i pomoć OPG-ovima kako bi dostigli proizvodni i prehrambeni suverenitet. "Da mogu raditi i živjeti od toga, a da građani mogu dobiti zdravu i jeftinu hranu", istaknuo je.

Kolar je napomenuo da je SDP u ovom trenutku najveća oporbena stranka u državi. "Naš predsjednik Siniša Hajdaš Dončić je vođa oporbe i on će biti kandidat za premijera. Sve ostalo su naklapanja", zaključio je.