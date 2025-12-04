Novi poziv u Digitalnoj Dalmaciji: Otvoren natječaj GROWit SME "Razvoj i inovacije"!

GROWit obitelj ponovno se širi, ovoga puta s fokusom na malim i srednjim poduzećima u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja razvijaju novi ili inovativni proizvod i žele ga podići na višu razinu.

Nakon "Studentskih poduzetničkih projekata", STARTit akademije i GROWit akceleratora za startupove, GROWit priča ulazi u novo poglavlje. GROWit SME "Razvoj i inovacije" novi je natječaj Digitalne Dalmacije i Splitsko-dalmatinske županije namijenjen MSP-ovima koji rade na tehnološkim rješenjima s potencijalom za izlazak na strana tržišta i ubrzani rast.

Digitalna Dalmacija gradi zaokružene priče i jasne vertikale razvoja. Baš kao što je u edukacijskom segmentu povezala generacije "od 9 do 99", tako i ovdje stvara cjelovit sustav za poticanje i razvoj poduzetništva. Taj sustav obuhvaća kontinuirano poticanje poduzetničkog razmišljanja kod studenata, povećanje broja startupova, jačanje kompetencija potrebnih za pristup investicijskim fondovima te, naposljetku, ciljanu potporu stabilnim malim i srednjim tvrtkama. Time im omogućuje daljnji rast, nova zapošljavanja i razvoj inovativnih proizvoda ili usluga na najbolji mogući način.

GROWit SME dolazi kao konkretna potpora MSP-ovima koji žele stabilizirati svoju poziciju, dovršiti proizvode koje već razvijaju i otvoriti vrata međunarodnom tržištu.

"Pokretanjem programa GROWit SME želimo dodatno ojačati tehnološki sektor Splitsko-dalmatinske županije. Tvrtke koje već razvijaju rješenja s tržišnim potencijalom trebaju jasnu i ciljanu potporu u fazi završetka proizvoda i pripreme za tržište. Ovim programom omogućujemo upravo to - konkretna sredstva i poticaj za daljnji rast. Naš je cilj zadržati kvalitetu i znanje u županiji, potaknuti izvoz i stvoriti uvjete u kojima MSP-ovi mogu konkurirati na međunarodnoj razini", kazao je voditelj Digitalne Dalmacije, Damir Brčić.

Zašto je pokrenut ovaj program?

MSP-ovi često dolaze do faze u kojoj je za završni iskorak potreban dodatni kapital, stručna potpora ili vrijeme. Ovaj program pomaže upravo u toj fazi, kada proizvod postoji, ali je potrebna njegova potvrda, dorada ili priprema za širenje.

GROWit SME pomaže tvrtkama brže testirati i potvrditi svoja rješenja, smanjiti razvojne rizike, ojačati istraživačko-razvojne aktivnosti, pripremiti se za međunarodne nastupe te zaposliti stručnjake potrebne za rast. Sve to čini ovaj program važnim korakom u profesionalizaciji i jačanju tehnološkog sektora županije.

Cilj programa

Cilj je potaknuti razvoj i finalizaciju tehnoloških rješenja, otvaranje novih radnih mjesta, jačanje izvoznih kapaciteta i povećanje konkurentnosti lokalnih poduzeća. Program želi zadržati stručnjake u Dalmaciji, poduprijeti primjenu novih tehnologija te omogućiti da se kvalitetna rješenja razvijena u Dalmaciji predstave i plasiraju na međunarodnom tržištu.

Financijska potpora - ukupno 75.000 €

Pet najbolje ocijenjenih poduzeća prema procjeni Povjerenstva primit će 15.000 € bespovratne potpore. Sredstva se mogu koristiti tijekom 12 mjeseci za aktivnosti razvoja, testiranja, validacije, pripreme tržišta, zapošljavanja stručnjaka ili nastupa na sajmovima. Riječ je o iznosu namijenjenom konkretnoj pomoći u dovršetku proizvoda i pripremi za tržišno širenje.

Prijave i odabir

Prijave se podnose putem online obrasca na stranici Županije (dalmacija.hr), u rubrici „Natječaji“. Natječaj je otvoren do 14. prosinca.

Po završetku natječaja Povjerenstvo sastavlja rang-listu, a župan donosi odluku o dodjeli potpore. Objavom rezultata na mrežnoj stranici Splitsko-dalmatinske županije prijavitelji se smatraju službeno obaviještenima. Nakon toga slijedi potpis ugovora u kojem su definirane sve obveze korisnika.